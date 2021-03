Európa járványpánikban, a vakcinák meg oltandókra várnak

A finn kormány a rendkívüli állapot elrendelésével mindenekelőtt az éttermek és kávézók bezárásához akart jogalapot teremteni, mivel az eddig érvényes járványügyi különleges törvénykezés erre nem terjedt ki. A kormány mostantól iskolákat zárhat be, és limitálhatja az ország különböző régiói közötti mozgást.

Az intézkedést a brit variáns terjedésének látványos megugrása tette szükségessé, miközben Európa többi részéhez képest igazából még mindig relatíve kisebb arányú csak az országban a népesség fertőzöttsége. (Eddig 58 064 megbetegedést és 742 halálesetet regisztráltak Finnországban.)

A százezres pszichológiai küszöbszinthez közelít az olasz halálesetek száma:

vasárnapig 99 699 elhunytat jegyeztek fel, ami Európában abszolút rekord.

Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter a hétvégén úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi tendencia mellett minden egy harmadik hullám kiteljesedése felé halad, úgyhogy hiába lenne kívánatos a korlátozások enyhítése, egyelőre erre nincs mód.

A cseh kormány további korlátozásokat és szigorításokat rendelt el, miután a múlt héten itt volt a világon a legmagasabb arányú a fertőzöttség növekedése (tizenegyszerese például a németországinak a WHO adatai szerint). Lényegében megtiltották az országon belüli mozgást is, amitől csak kifejezetten indokolt esetben lehet eltekinteni. A gyárak leállítását a Babis-kormány még mindig igyekszik elkerülni, minden egyébben közelítenek a teljes zárlat felé. Az intézkedések betartását 26 ezer rendőr és 3800 katona is ellenőrzni az országban.

Németországban vegyes intézkedések követték egymást: miközben egyes szolgáltatások – mint fodrászok vagy virágárusok – hétfőn újranyithattak, a német–osztrák és német–cseh határ egyes szakaszain elrendelt zárlatot kiterjesztették a moselle-völgyi német–francia határra is, miután a szomszédos francia körzetet a „vírusvariánsok” megjelenése miatt kiemelten kockázatosnak minősítették. Mostantól

ezen a határszakaszon lényegében tilos az átjárás,

kivéve a szakmailag indokolt eseteket (így kamionok átjárását), de esetükben is kötelező elvárás a 48 óránál nem régebbi negatív teszt felmutatása.

Francia részről Clément Beaune európai ügyi államtitkár sajnálatát fejezte ki a német lépés miatt, különös tekintettel a két ország közötti kishatárforgalomra, és mint fogalmazott, Párizs „folyamatos egyeztetést” folytat a német hatóságokkal ez ügyben. Angela Merkel német kancellár mindenesetre a múlt heti EU-csúcson ismételten védelmében vette a német határintézkedéseket mint „megkerülhetetleneket”.

Az elmúlt napokban a helyi és a nemzetközi sajtó egyaránt felkapta az értesülést, hogy több uniós országban is AstraZeneca vakcinadózisok százezrei hevernek kihasználatlanul, miután részint a helyi hatóságok korlátozták (például korcsoportok szerint) alkalmazását, részint a mellékhatások hírére oltásra jogosult személyek sokasága megtagadta az elfogadását.

Tekintve, hogy eközben mindenütt lassan halad az oltás,

a hatóságok most az elfekvő AstraZeneca-verziók felhasználását próbálják bátorítani.

Németországban a kormány járványügyi tanácsadócsoportjának feje, Thomas Mertens a hétvégén bejelentette, hogy „hamarosan” „minden bizonnyal” feloldják azt a korábbi intézkedést, miszerint a brit-svéd szert csak 65 évnél fiatalabbnak adhatják be. Mint fogalmazott, eddig sem az oltóanyagot tartották alkalmatlannak, hanem csupán az idősebb korcsoportról nem rendelkeztek korábban elég információval.

Hasonló a helyzet Franciaországban (itt csak 50 és 65 év közötti személyeket oltottak AstraZenecával), és Spanyolországban is, ahol 55 éven felül már nem használták. Emiatt aztán Németországban 1,45 millió dózisnak eddig csak a negyedét, Spanyolországban 1,1 millió adagnak csak 21 százalékát vették igénybe, a többi érintetlenül raktárakban vár a sorára.

Több német tartományban is a tartományi vezetés kampányt kezdett annak érdekében, hogy lazíthassanak a beoltásoknál az eddigi kötelező preferenciális rendszer, ami tehát csak bizonyos foglalkozások és bizonyos korcsoportok oltását tette lehetővé. Mint Winifred Kretschmann, Baden-Würtemberg miniszterelnöke nyilatkozott a hétvégi Welt am Sonntagban, megengedhetetlen, hogy oltóanyagdózisok százezerszám kihasználhatatlanul heverjenek, csak mert adott foglalkozás vagy korcsoport az adott szert nem akarja vagy nem tudja elfogadni. Ez esetben nyitni kell további társadalmi csoportok felé – érvelt a délnémet tartomány vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer