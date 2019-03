A világot megrendítő tragédiára emlékeztek

Gyászolók százai énekelték a japán nemzeti himnuszt hétfőn Tokióban, ahol egy nagyszabású megemlékezést rendeztek a nyolc évvel ezelőtti fukusimai atomkatasztrófa áldozatai emlékére. Jelen volt Abe Sindzó japán miniszterelnök, aki bejelentette: hamarosan lezárul az az átfogó kormányzati beruházás, amely a szigetország összes hasonló intézményét ellenállóvá teszi a földrengések és természeti katasztrófák ellen.

„Ezennel újfent megígérem: három éven belül befejezzük azokat a munkálatokat, amelyek következtében katasztrófa-rezisztens országban élhetünk”

- ígérte Abe Sindzó japán miniszterelnök.

A megemlékezésen felszólalt a japán császár fia, Akisino herceg is, aki kijelentette: bár a fukusimai menekültek többsége már visszatérhetett otthonába, ellátásuk továbbra is nagy figyelmet igényel. „Fontos, hogy továbbra is közösen dolgozzunk a katasztrófasújtotta területek lakosainak megsegítésén. Egyetlen embert sem hagyhatunk hátra. A cél az, hogy folytatni tudják korábban megszokott életüket.” - mondta Akisino herceg.

Földrengés és szökőár okozott katasztrófát

Pontosan nyolc évvel ezelőtt, 2011. március 11-én hatalmas földrengés rázta meg Fukusima városát, majd szökőár zúdult a településre és atomerőművére, nukleáris balesetek egész sorát okozva: három reaktorban teljes zónaolvadás történt, négy reaktorblokk szerkezetileg károsodott.

Amerikai T-Hawk robotrepülőgéppel április 10-én készített és a Tepco áramszolgáltató által közreadott felvétel a március 11-i, a Richter-skála szerinti 9-es erősségű földrengésben súlyosan megrongálódott Fukusima-1-es atomerőmű 3-as reaktorblokkjáról. Az erőmű hat reaktorblokkja közül háromban rengés előidézte áramszünet következtében felrobbant a hűtési folyamatban használt hidrogén, és a létesítményből hetekig radioaktív anyag szivárgott a környezetbe. A japán kormány április 11-én 20-ról 30 km-re bővítette az erőmű körüli övezetetet, ahonnan ki kell költözniük az embereknek.

A T-Hawk repülő 10 kilométeres távolságból irányítható, és fénykép, valamint videofelvétel készítésére és továbbítására egyaránt képes. (MTI/EPA/Tokyo Electric Power Co.)

Az erőműből nagy mennyiségben szivárogtak rádioaktív anyagok, amelyek több tíz kilométeres távolságig kritikusan beszennyezték a környező területet. A sugárzás következtében sokan megbetegedtek, közülük egy ember daganatos megbetegedés következtében tavaly elhunyt.

A hatóságok később megállapították: a katasztrófát egyértelműen emberi mulasztás okozta, az erőmű üzemeltetői számos biztonsági kockázatot figyelmen kívül hagytak. Több mint tízezer ember kényszerült elhagyni otthonát, akik több mint 30 pert indítottak az állam és a Tepco energiaipari vállalat ellen. A bíróság utoljára a múlt héten hozott ítéletet az ügyek egyikében: 152 felperes javára több mint egy milliárd forintnak megfelelő kártérítésre kötelezte a vádlottakat.

Összedőlt házak romjai között megy kutyájával egy nő a Fukusima prefektúrabeli Ivakiban a földrengés és szökőár másnapján. A kettős katasztrófában legalább 574 ember életét vesztette, az eltűntek száma közel tízezer volt.

(MTI/EPA/Franck Robichon)

Nyitókép: MTI/EPA