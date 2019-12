Ákos: nem tudok másról írni, mint ami érdekel

Az Idősziget, a 20. szólólemeze október elején jelent meg, és néhány nap után már platinalemez is lett. Ez fontos visszajelzés ebben a másolós, letöltős, streamelős világban?

Annak idején, amikor még a hanghordozók piacát nem változtatta meg a letöltés ennyire, 100-150 ezer példány után adtak aranylemezt, és volt előadó, aki akár egymillió lemezt is el tudott adni Magyarországon. Hiszem, hogy az én zenémet nem hallgatják kevesebben, mint abban az időszakban, mégis ha négyezerig eljut egy kiadvány, akkor már mindenki nagyon boldog. A fizikai hanghordozóknak lényegében leáldozott, csak néhány, velem hasonlóan ódivatúan gondolkodó ember tartja még fontosnak, hogy egy albumot akár egyszerre hallgasson meg, hogy fizikai hanghordozó képében is a kezébe vegye, esetleg együtt értékelje a borítóval.

Vagy azzal a booklettel, amely az Idősziget esetében valóban plusz tartalmat hordoz.

A régi iskola szerint készítjük a kiadványokat, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy milyen képi anyagot mellékelünk mellé, és vannak, akik ezt még értékelik. Próbálkoztunk olyan kiadványokkal is, amelyeket csak digitális letöltésként jelentettünk meg, és olyankor tömeges visszajelzés jött arról, hogy hiányérzetük van azoknak, akik föl akarják tenni a polcra. Nekünk, akik erre a szegény, lábon lőtt műfajra tettük fel az életünket – merthogy az egyik lába a koncertezés –, másik a hangfelvétel-kiadás, alkalmazkodni kell a megváltozott állapotokhoz.

Azt mondta a lemezbemutatón, hogy ez élete eddigi legfontosabb lemeze. Miért?

Aki azt mondja a legutolsó munkájára, hogy nem az volt a legfontosabb, ott éljünk a gyanúperrel, hogy egyéb bűncselekményekre is hajlamos. Szerintem minden alkotó ember a legutolsó munkáját tartja a legfontosabbnak, az a legaktuálisabb lenyomata annak, amit ő érez, gondol, amit szeretett volna megvalósítani. Úgy érzem az Idősziget kapcsán, hogy megszólalásilag, tartalmilag, hangszerelésileg nagyon izgalmas anyag született, és talán még soha ennyire nem sikerült megvalósítani azt, amit szerettünk volna.

Tervezik, hogy vinyl formában is megjelentetik?

Már megjelent, Angliában gyártottunk ötszáz darabot a kiadványból. Volt ez a régi reklámszlogen, hogy Kovács úr 26 év után megvette élete második autóját. Hát itt Kovács úr 26 év után élete második szóló vinyl lemezét tarthatta a kezében.

A Karcolatok volt még ebben a formátumban.

A Karcolatok a ’93-as debütáló szólólemezem volt, az utolsó olyan album, amit vinyl formában kiadtunk, és most ez a második, az Idősziget. Nagyjából órák alatt elkapkodták a webáruházból, már a kiszállítása is megtörtént. Nagyon örülök, hogy ezt a formátumot is megcéloztuk, nem számítottam arra, hogy ilyen fogadtatása lesz.

