Nem tetszik az ExxonMobilnak az európai szén-dioxid-szabályozás, bírósághoz fordult

Választottbírósági eljárást kezdeményezett az ExxonMobil az Európai Unió ellen az uniós nettó zéró kibocsátási ipari jogszabály egyes, szén-dioxid-tárolásra vonatkozó előírásai miatt – jelentette a Financial Times az Európai Bizottság egyik feljegyzésére hivatkozva.

A kifogásolt szabályok szerint a nagy olaj- és gázipari vállalatoknak 2030-ig hozzá kell járulniuk a szén-dioxid tárolására szolgáló kapacitások kiépítéséhez. A lap értesülése szerint az Európai Bizottság a múlt hónapban tájékoztatta az Európai Unió Tanácsának kereskedelempolitikai bizottságát az eljárás megindításáról, és már készíti válaszát.

Az ExxonMobil szerint az új szabályok arra kötelezik az olaj- és gázipari vállalatokat, hogy szén-dioxid-tárolási kapacitásokat biztosítsanak, miközben még nem létezik életképes piac a szén-dioxid leválasztására és szállítására.

A társaság álláspontja szerint a rendelkezések irreális határidőket írnak elő, és valamennyi európai fogyasztó számára növelhetik az energiaköltségeket.

Az ügy újabb feszültségforrást jelent Brüsszel és az energiaipar között az uniós klímaszabályozás kapcsán. Az Európai Unió a múlt hónapban elhalasztotta az olaj- és gázimporthoz kapcsolódó metánkibocsátási szabályok végrehajtását, miután iparági szervezetek és több kormány, köztük az Egyesült Államok is nyomást gyakorolt az intézkedés módosítása érdekében.

Az ExxonMobil emellett bírálta az EU vállalati fenntarthatósági szabályozását is. A vállalat aggályait közvetlenül Donald Trump amerikai elnök felé is jelezte, hangsúlyozva, hogy a szabályozás további vállalatok Európából történő kivonulásához vezethet.