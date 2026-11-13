Orbán Viktor titkársága: komoly nehézségekkel küzd a magyar építőipar

Havasi Bertalan közleményében úgy fogalmazott, „rossz irányba mennek a dolgok”, a magyar építőipar szeptemberben ismét visszaesett, a termelés volumene 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Különösen súlyosnak ítélte a visszaesést az infrastrukturális beruházások területén, példaként hozva, hogy az egyéb építmények építése 22 százalékkal, a közműépítés 28, az út- és vasútépítés 20,9 százalékkal csökkent. Az új építőipari szerződések állománya 34,5, a teljes szerződésállomány 14 százalékkal mérséklődött – tette hozzá.

A szóvivő szerint munkahelyek ezrei kerülhetnek veszélybe, és a Tisza-kormány nem tesz semmit. Ráadásul az építőipari árak 5,5 százalékos emelkedése miatt a vállalkozásoknak csökkenő megrendelések mellett növekvő kivitelezési költségekkel kell szembenézniük, a vásárlóknak pedig magasabb árat kell fizetniük – jegyezte meg Havasi Bertalan.