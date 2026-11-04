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Nyitókép: Pixabay

Tekintélyes számok az ipari termelés terén

Infostart / MTI

Az előző év azonos időszakához mérten 8,2, az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal nőtt az ipari termelés szeptemberben – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A jelentős növekedési ütem alig kisebb az augusztusi 8,8 százalékos éves és 1,1 százalékos havi mértéknél.

A munkanaphatástól megtisztított éves index megegyezik a kiigazítatlannal.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása visszaesett.

Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 4,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

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Kezdőlap    Gazdaság    Tekintélyes számok az ipari termelés terén

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