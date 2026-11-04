Tekintélyes számok az ipari termelés terén

A munkanaphatástól megtisztított éves index megegyezik a kiigazítatlannal.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása visszaesett.

Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 4,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

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