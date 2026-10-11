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Felirat az Eximbank észak-alföldi képviseletén, amelyet 2015. február 5-én avattak fel Debrecenben.
Nyitókép: MTI/MTVA/Czeglédi Zsolt

Nyilatkozatháború robbant ki a Tisza-miniszter bejelentése után

Infostart / MTI

Összesen 166 milliárd forintnyi eximbankos befektetés miatt tett két feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az ügyben érintett GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és az Indotek Group egyaránt visszautasította a visszás működésre és a vagyonvesztésre vonatkozó állításokat, jelezve, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Kapitány István tájékoztatása szerint az átvilágítások nyomán tett intézkedések első része az EXIM Exportösztönző Magántőkealapot érinti. A miniszter közölte: a korábbi bankvezetés 56 milliárd forint közpénzt fektetett be az alapba, amelyből az Exim saját értékelése alapján 22,5 milliárd forint maradt, ami mintegy 33 milliárd forintos állami veszteséget jelent. Ezzel párhuzamosan az alapot kezelő cég 2025-ben mintegy 1,4 milliárd forintos alapkezelési díjat kapott.

A miniszter által ismertetett másik ügylet a Hungarian Real Estate Financing Zrt. kötvényeinek megvásárlásához kapcsolódik, ahol az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket az Indotek csoport egyik cégétől. A miniszter állítása szerint a tranzakció nem tartalmazott megfelelő biztosítékokat, miközben a tőke 80 százalékára az állam vállalt kezességet, ráadásul

a korábbi döntéshozók kormányhatározattal adtak felmentést a banknak

a spekulatív ingatlanfinanszírozási tilalom alól.

Visszautasítások

Reagálásában a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. közölte: határozottan visszautasítja a politikai összefonódásokra vonatkozó feltételezéseket, és vitatja a vagyonvesztésről szóló állításokat. A társaság hangsúlyozta, hogy az alap auditált nettó eszközértéke 2025. december 31-én 41,2 milliárd forint volt, amelyet független értékelők és könyvvizsgálók is igazoltak. Emlékeztettek arra is, hogy az alap futamidejéből még négy év van hátra, így a végleges megtérülésről jelenleg nem lehet következtetéseket levonni. Kiemelték továbbá, hogy a befektetési döntések a szabályzatoknak megfelelően, az Eximbank előzetes bevonásával és rendszeres ellenőrzése mellett születtek.

Az Indotek Group szintén közleményben reagált, leszögezve: az Exim-kötvénykibocsátás során minden esetben szabályosan és a szerződéses feltételeknek megfelelően jártak el, a finanszírozáshoz kapcsolódóan egyetlen forint sem veszett el. A vállalatcsoport tájékoztatása szerint a bevont forrásokat célhoz kötötten, többek között lakásépítésekre és fejlesztésekre fordították, míg a még fel nem használt tőke után is fizetik a kamatokat. Hangsúlyozták, hogy a tranzakcióért nem kaptak kamatkedvezményt, az állami garanciáért díjat fizetnek, 30 éves működésük során pedig minden hiteltörlesztési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

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Kezdőlap    Gazdaság    Nyilatkozatháború robbant ki a Tisza-miniszter bejelentése után

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