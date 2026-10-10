Feljelentést tett a gazdasági miniszter

A miniszter kiemelte, hogy ezzel már csaknem 1300 milliárd forint értékben tettek feljelentéseket az Eximbank átvilágítása nyomán.

Kapitány István tájékoztatása szerint az első ügy az Exim exportösztönző magántőkealapját érinti, amelyben az Exim korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett be. Ez adófizetői közpénz, amelynek célja, hogy a befektetett vagyon gyarapodjon – mondta, hozzátéve, hogy ehhez képest az 56 milliárdból az Exim saját értékelése szerint mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A vagyonvesztés 33 milliárdos, a befektetett közpénz csaknem 60 százaléka – hívta fel a figyelmet.

A magyar állam vesztesége mellett azonban az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő Gubicza Ágoston cége jól járt. Az alapkevelő a milliárdos veszteségek ellenére egyre több kifizetést kapott, 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forintot – közölte a miniszter.

A könyvvizsgálói jelentések éveken át dokumentálták a veszteséges működést, az Exim korábbi tisztségviselői mégis jóváhagyták az alapkezelő tevékenységét és nem kezdeményezték a változtatást – ismertette.

A másik ügy a Hungarian Real Estate Financing Zrt. kötvényeinek megvásárlása, ahol az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Jellinek Dánielhez köthető Indotek csoportjának egyik vállalatától. A vállalat ugyanakkor nem nyújtott megfelelő biztosítékot a pénz visszafizetésére. A tőke 80 százalékára a magyar állam azonban kezességet vállalt, vagyis ha Jellinek cége nem fizette volna vissza a pénzt, a magyar adófizetőknek kellett volna állniuk az egész számlát – mutatott rá Kapitány István.

Az Exim ezt az ügyletet már akkor piaci és jogi szempontból is kockázatosnak minősítette. A Fidesz-kormány mégis a kötvényjegyzés mellett döntött, kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott az alól a szabály alól is, amely tiltja a bank részvételét spekulatív ingatlanfinanszírozásban – emelte ki a miniszter.

Kapitány István az átvilágítások során feltárt körülmények alapján hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

A büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt, a hatóságok feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény, mekkora kár keletkezett, és kit terhel a felelősség. Minden dokumentumot átadnak és teljes körűen együttműködnek a nyomozó hatóságokkal - jelezte a miniszter.

A magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel és ki felel érte - hangoztatta Kapitány István.