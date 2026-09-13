"Valóban kritikus a helyzet" – drámai bejelentés érkezett Németországból

"Valóban kritikus a helyzet" - fogalmazott Rabold. Mint mondta, ha a Rajna vízállása a különösen fontos kaubi szakaszon 40 centiméter alá csökken, gazdaságosan már nem lehetne fenntartani a hajózást a folyó St. Goar és Mainz közötti szakaszán, amely a fontos német vízi út egyik kulcsfontosságú szűkülete.

A kaubi vízállás a közelmúltbeli esőzések után kissé emelkedett,

az elmúlt napokban azonban ismét a 2018-ban mért, 25 centiméteres rekordalacsony érték alá süllyedt.

Az idén nyáron átmenetileg egy számjegyű értéket is mértek.

A rendkívül alacsony vízállás miatt összeomlott a teherhajózás a Rajnán: a teherhajók egy része egyáltalán nem tud közlekedni, mások pedig csak rakomány nélkül vagy jelentősen csökkentett terheléssel hajózhatnak. Ez jelentősen növeli a szállítási költségeket - közölte az IHK Rheinhessen szóvivője.

Nemcsak Kaubnál mértek történelmi mélypontot: Kölnnél is a 2018-ban feljegyzett, 69 centiméteres rekord alá süllyedt a vízállás.

Korábbi károk

A 2018-as alacsony vízállású évben a gazdasági károk mintegy 2,4 milliárd eurót tettek ki. Rabold szerint egyelőre nem tudni, hogy az idei veszteség meghaladja-e ezt az összeget, de már most arra lehet számítani, hogy "hatalmas" lesz. Az elmúlt években beruházásokkal és a logisztika optimalizálásával igyekeztek mérsékelni az alacsony vízállás következményeit, például alacsony vízállás mellett is közlekedő hajók alkalmazásával. A pontosabb vízállás-előrejelzések szintén segíthetik a szállítások jobb megtervezését.

Rabold szerint az éghajlatváltozás miatt arra is számítani kell, hogy gyakoribbá válnak az alacsony vízállással járó évek. Egyetlen intézkedés nem oldja meg a problémát, de a Rajna medrének mélyítése segíthetne. Emellett a szövetségi kormánynak lényegesen többet kellene beruháznia a vízi utakba.

A következmények a fogyasztók számára is hosszabb ideig érezhetők lehetnek, például az üzemanyagárakban. Rabold szerint októberig is eltarthat, mire az árak ismét normalizálódnak.