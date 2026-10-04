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Műtrágyát terít egy mezőgazdasági vállalkozó.
Nyitókép: Pixabay

Sebességet vált a VOSZ: egy kör Brüsszelben, egy kör itthon, egy kör a kormánynál

Infostart / InfoRádió

Gazsi Attila három hónapja vezeti a munkáltatói szervezetet, ez alatt bekapcsolta egy uniós lobbicsoportba a VOSZ-t, ahol más országok érdekképviseleteivel együtt tudnak majd bizonyos célokért küzdeni. A kormányzati kapcsolatfelvétel is megtörtént, és zajlik a vállalkozói országjárás, amely „újabb pöttyöket tesz fel a problématérképre”.

A közelmúltban 3 napos szakmai programon vett részt Brüsszelben a VOSZ delegációja. Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban elmondta: meglátásuk szerint Brüsszel a magyar kkv-szektor szemszögéből nézve egy megfoghatatlan jogszabálygyár, de az unió politikai és adminisztratív központja is, ezt a képet szerették volna árnyalni és bemutatni a magyar vállalkozásoknak, mivel Brüsszel „egy megoldásokra és javaslatokra nyitott hely is, ahol érdemi eredményt fogunk tudni elérni a jövőben”.

A VOSZ nemzetközi titkársága régóta szervezte ezt az utat, így egy komoly konferenciát is lebonyolítottak a Gazdasági és Szociális Bizottságban, majd szakmai egyeztetéseket folytattak az Európai Bizottság több vezetőjével. Sikeresnek tartják az útjukat, „az átláthatatlant is át tudták látni”, ahogy ezt Gazsi Attila a VOSZ feladatának is tekinti:

  • idehaza meg kell érteni, Brüsszel mit szeretne,
  • Brüsszelnek be kell mutatni, hogy a magyar kkv-k milyen kihívásokkal állnak szemben.

Az elmúlt három hónapját – mióta VOSZ-elnök – azzal töltötte, hogy százas nagyságrendben keresett fel vállalkozókat szerte az országban, összegyűjtötte a problémáikat, meglátásaikat, ebből állt össze a Brüsszelbe vitt csomag.

Úgy vélekedett, a vállalkozók jövője függ Brüsszeltől is a jogszabályokon keresztül, amelyek adminisztrációs következményeit a magyar jogrendnek is integrálnia kell, de a folyamat párbeszédként kell megtörténjen, Brüsszelnek is hallania kell a vállalkozók hangját. Ezért is lehetséges az, hogy az unió célul tűzte ki az adminisztrációs terhek harmadával történő csökkentését.

Arra is rámutatott azonban, hogy vállalkozói érdekvédelmi csoportként a magyar volt az utolsó, amely Brüsszelbe ment ilyen egyeztetésre felvenni a fonalat. Pedig ez azért is fontos volt, mert beléptek egy európai kkv-kat tömörítő laza szerveződésbe, ahol közös az információ és közös a lobbitevékenység is, ami Gazsi Attila szerint lényeges, mert egy ország önmagában kevés az eredmények elérésére.

A magyar kormánnyal való kapcsolatfelvételről szólva elmondta: folyamat szerinte egy kicsivel lassabb a kelleténél, de megérti, hogy most a kormánynak rengeteg dolga van, az első három hónapban pedig látszott, hogy a kormány az uniós források hazahozatalára fordította az energiáit. És persze most állnak fel az új minisztériumok, így az sem elvárható, hogy „rögtön a VOSZ-hoz futkossanak”, de a kapcsolatfelvétel már megtörtént.

A VOSZ-országjárás pedig folytatódik, megoldási javaslatokat gyűjtenek vállalkozóktól, problématérképet készítenek, amelyet a kormány asztalára tudnak teríteni.

Október végén egy 400 vállalkozós kkv-konferencián pedig kiderül, hol tart a munkájuk.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Sebességet vált a VOSZ: egy kör Brüsszelben, egy kör itthon, egy kör a kormánynál

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