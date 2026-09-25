Lábon lövi magát az EU a villanyautók piacán, brutális drágulás lehet a vége

Komoly ára lehet annak, ha az Európai Unió az elektromos autóknál egyre nagyobb arányban követeli meg az európai gyártást és a helyben előállított alapanyagok használatát.

A brüsszeli Bruegel kutatóintézet számításai szerint az intézkedések autónként több mint 2000 euróval (730 ezer forint) növelhetik a költségeket – írja a hvg.hu.

A legnagyobb tétel az akkumulátor

A jelentés szerint az EU-ban gyártott akkumulátorcellák költsége kilowattóránként nagyjából 50-ről 85 euróra emelkedhet, ami egy elektromos autónál körülbelül 2100 eurós többletet jelenthet. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással előállított acél használata további mintegy 200 euróval növelheti a költségeket.

Az EU ezzel az európai autó- és akkumulátorgyártást szeretné erősíteni, miközben a kínai gyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az elektromosautó-piacból.

A kínai gyártású villanyautókra már jelenleg is akár 35,3 százalékos kiegészítő vám vonatkozik, miközben az európai autógyártás 2019 óta mintegy 2,6 millió darabbal, vagyis 19 százalékkal esett vissza.

A Bruegel szerint azonban az európai ipar védelmének költsége végül részben a vásárlóknál és az adófizetőknél jelentkezhet. A kutatóintézet úgy véli, az EU-nak elsősorban arra kellene felhasználnia a kereskedelmi intézkedéseket, hogy időt adjon az európai gyártóknak technológiai és termelési lemaradásuk ledolgozására.