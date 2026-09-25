ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366
usd:
321.92
bux:
151507.86
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A tajvani Foxconn csoport (Hon Hai Technology Group) elektromos autókba való akkumulátorokat gyártó üzeme a tajvani Kaohsziungban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

Lábon lövi magát az EU a villanyautók piacán, brutális drágulás lehet a vége

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Európában készült”-feliratot akarnak a villanyautókra, de így 2000 euróval többe kerülhetnek a járgányok.

Komoly ára lehet annak, ha az Európai Unió az elektromos autóknál egyre nagyobb arányban követeli meg az európai gyártást és a helyben előállított alapanyagok használatát.

A brüsszeli Bruegel kutatóintézet számításai szerint az intézkedések autónként több mint 2000 euróval (730 ezer forint) növelhetik a költségeket – írja a hvg.hu.

A legnagyobb tétel az akkumulátor

A jelentés szerint az EU-ban gyártott akkumulátorcellák költsége kilowattóránként nagyjából 50-ről 85 euróra emelkedhet, ami egy elektromos autónál körülbelül 2100 eurós többletet jelenthet. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással előállított acél használata további mintegy 200 euróval növelheti a költségeket.

Az EU ezzel az európai autó- és akkumulátorgyártást szeretné erősíteni, miközben a kínai gyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az elektromosautó-piacból.

A kínai gyártású villanyautókra már jelenleg is akár 35,3 százalékos kiegészítő vám vonatkozik, miközben az európai autógyártás 2019 óta mintegy 2,6 millió darabbal, vagyis 19 százalékkal esett vissza.

A Bruegel szerint azonban az európai ipar védelmének költsége végül részben a vásárlóknál és az adófizetőknél jelentkezhet. A kutatóintézet úgy véli, az EU-nak elsősorban arra kellene felhasználnia a kereskedelmi intézkedéseket, hogy időt adjon az európai gyártóknak technológiai és termelési lemaradásuk ledolgozására.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lábon lövi magát az EU a villanyautók piacán, brutális drágulás lehet a vége

európai unió

akkumulátor

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben

Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben

A Bankmonitor és a Portfolio számításai alapján az átlagos adós terhe nem feltétlenül ugrana meg drasztikusan.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi and Trump tout friendship between US and China in state dinner speeches

Xi and Trump tout friendship between US and China in state dinner speeches

Big tech CEOs, including Tesla's Elon Musk and OpenAI's Sam Altman, are dining alongside Xi and Trump at the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 05:45
Lezuhant egy brit katonai repülőgép – drámai videó az esetről
2026. szeptember 25. 04:20
Lenyomozták Michael Jordan eltűnt luxusautóját, most megvásárolható
×
×