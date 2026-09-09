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Egy vásárló egy Temuról rendelt csomaggal a kezében.
Nyitókép: Unsplash

Újabb csapás érheti a Temu és a Shein vásárlóit

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Még drágábbá válhat az eddig olcsónak hitt, kínai webáruházakból való rendelés. Novembertől ugyanis a nemrég bevezetett vámok kezelési költséget is ráterhelnek a távol-keletről érkező küldeményekre.

Az uniós vámreform részeként további 2 eurós kezelési díjat is felszámolhatnak novembertől a kínai webáruházakból rendelt csomagok esetében – írja az atv.hu.

Az Európai Unió július végén arról döntött, hogy a harmadik országból érkező, 150 euró alatti termékek esetén 3 eurós vám érvényes, ezzel próbálva visszaszorítani a két talán legismertebb és legolcsóbbnak hitt céget, a Sheint és a Temut, amelyek veszélybe sodorták a kisebb webshopokat.

Vagyis a jövőben, ha a csomag tartalmaz három pólót, két telefontokot és egy fülhallgatót, az máris három termékkategóriának számít, és háromszoros vámtarifát kell fizetni utána, jelen esetben 9 eurót.

A mostani döntés értelmében a kezelési díj nem a termékekre, hanem magára a csomagra vonatkozik majd, függetlenül az abban található értéktől és az áru típusától.

A díj mértéke egyelőre nincs meghatározva, de korábbi információk szerint 2 euró is lehet. A kis csomagokra vonatkozó uniós kezelési díjat november 1-jéig kell bevezetni az Európai Tanács közleménye szerint.

Az EU indoklása szerint az új díj bevezetése az online kiskereskedelem növekedése miatt megnövekedett ellenőrzési és vámkezelési feladatok miatt szükséges. A vásárlóknak nem lesz ezzelkapcsolatban plusz teendőjük, a díj várhatóan beépül a termékek vagy a szállítási költségek árába.

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Kezdőlap    Gazdaság    Újabb csapás érheti a Temu és a Shein vásárlóit

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a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
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