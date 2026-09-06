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Gyártósor az Audi Hungaria győri gyárában az egymilliomodik Q3-as modell elkészülte alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án. A kormány új stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Audival.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

A győri Audi-gyár is veszélybe kerülhet a Volkswagen átfogó költségcsökkentési terve miatt

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A Volkswagen felügyelőbizottsága jóváhagyta a konszern szerkezetátalakítási tervét, amelynek értelmében 2030-ig mintegy 50 ezer munkahelyet szüntet meg a cégcsoport. A német sajtóban kiszivárgott belső dokumentumok szerint a négy németországi üzem mellett egy ötödik, Németországon kívüli telephely bezárása is felmerült, amely a jelentés alapján a győri Audi-gyár lehet.

A kiszivárgott koncepciódokumentum szerint a VW a kínai gyártók élesedő versenye és a magas gyári költségek miatt kényszerül a kiadások drasztikus csökkentésére – írja a vg.hu.

A győri egység esetleges bezárása korábban a Manager Magazinban is megjelent lehetőségként, ám ezt az Audi Hungaria Zrt. sajtóspekulációnak nevezte, és nem kívánta kommentálni.

A szakértői értékelések szerint a kelet-európai gyárak leállítása elsősorban alternatívaként szerepel a tervekben arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát nem sikerül megfelelően növelni.

A több mint 11 ezer embert foglalkoztató győri Audi a Volkswagen-konszern egyik legfontosabb alkatrész- és motorszállítója, emellett Magyarország egyik legnagyobb árbevételű és legjelentősebb exportőr vállalata. A szerkezetátalakítási terv a győri üzem bizonytalansága mellett négy németországi gyár átalakítását és a Seat márka három éven belüli kivezetését is tartalmazza.

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Kezdőlap    Gazdaság    A győri Audi-gyár is veszélybe kerülhet a Volkswagen átfogó költségcsökkentési terve miatt

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