A győri Audi-gyár is veszélybe kerülhet a Volkswagen átfogó költségcsökkentési terve miatt

A kiszivárgott koncepciódokumentum szerint a VW a kínai gyártók élesedő versenye és a magas gyári költségek miatt kényszerül a kiadások drasztikus csökkentésére – írja a vg.hu.

A győri egység esetleges bezárása korábban a Manager Magazinban is megjelent lehetőségként, ám ezt az Audi Hungaria Zrt. sajtóspekulációnak nevezte, és nem kívánta kommentálni.

A szakértői értékelések szerint a kelet-európai gyárak leállítása elsősorban alternatívaként szerepel a tervekben arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát nem sikerül megfelelően növelni.

A több mint 11 ezer embert foglalkoztató győri Audi a Volkswagen-konszern egyik legfontosabb alkatrész- és motorszállítója, emellett Magyarország egyik legnagyobb árbevételű és legjelentősebb exportőr vállalata. A szerkezetátalakítási terv a győri üzem bizonytalansága mellett négy németországi gyár átalakítását és a Seat márka három éven belüli kivezetését is tartalmazza.