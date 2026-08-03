NB I, Tour de France és BL-sorsolás – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, női egyéni szinkron, döntő
10.15: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, férfi egyéni szinkron, döntő
15.45: Kerékpár, női Tour de France, 3. szakasz
17.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Paks
21.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 10 m, döntő
Duna World
17.30: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, középdöntő, Románia-Magyarország
Sport 1
11.45 és 14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház
16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő
19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Portugália
Sport 2
12.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának sorsolása
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
15.45: Kerékpár, női Tour de France, 3. szakasz
Eurosport 2
10.30: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 1. szakasz
Match 4
20.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic FC-Dundee FC