NB I, Tour de France és BL-sorsolás – sport a tévében

Augusztustól a Gránit Banknál is évi fix 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel - írta meg a Bankmonitor. A pénzintézetnél korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető az államilag támogatott konstrukció azok számára, akik legalább havi 250 ezer forintos jóváírást vállaltak a törlesztési számlájukon.