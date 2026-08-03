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Nyitókép: Unsplash

NB I, Tour de France és BL-sorsolás – sport a tévében

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Vízes Eb, labdarúgás, kézilabda, kerékpár, és lósport is szerepel a hétfői élő kínálatban.

M4 Sport

9.00: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, női egyéni szinkron, döntő

10.15: Vizes Európa-bajnokság, műúszás, férfi egyéni szinkron, döntő

15.45: Kerékpár, női Tour de France, 3. szakasz

17.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Paks

21.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 10 m, döntő

Duna World

17.30: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, középdöntő, Románia-Magyarország

Sport 1

11.45 és 14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház

16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő

19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Portugália

Sport 2

12.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának sorsolása

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

15.45: Kerékpár, női Tour de France, 3. szakasz

Eurosport 2

10.30: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 1. szakasz

Match 4

20.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic FC-Dundee FC

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Kezdőlap    Sport    NB I, Tour de France és BL-sorsolás – sport a tévében

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