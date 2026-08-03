Elsodort a vonat egy embert Kaposvárnál, késések vannak az egyik vonalon

Elsodort egy embert a Gyékényesről Kelenföldre tartó Somogy InterCity Kaposvár közelében, késnek a vonatok a Dombóvár-Kaposvár vonalon – közölte hétfő reggel a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a szerelvényen körülbelül kétszázan tartózkodnak, ők a járaton maradnak, a következő állomáson másik vonatvezető csatlakozik hozzájuk.

A kaposvári hivatásos tűzoltók segítettek a mentőknek eljutni a bajbajutotthoz, illetve őt a mentőautóhoz vinni.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleseti helyszínelés idején a vonatok nem közlekedhetnek a Dombóvás-Kaposvár vasúti vonalon, Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat – közölték.