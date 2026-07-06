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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kapitány István leváltotta az EXIM vezérigazgatóját

Infostart / MTI

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adriennt az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – tette közzé a miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Múlt pénteken jelentette be a miniszter, hogy átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél.

Kapitány István akkori bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

Az átvilágítás – amelyben független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt – kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára – tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.

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