Feljelentést tesz a debreceni önkormányzat a Semcorp-szennyezés ügyében

Papp László azt mondta: a környezetvédelmi hatóságtól Debrecen Önkormányzata és a debreceni vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Semcorp területén a határértéken felüli környezetszennyezés történt a felszín alatti vizekben.

„Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A Semcorp esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fel, éppen ezért a leghatározottabban kérjük a környezetvédelmi hatóságtól, hogy széleskörű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a SEMCORP felelősségét, szükség esetén tiltsa el a vállalatot a gyártási tevékenységtől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét” – hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette, hogy az önkormányzat nem áll meg a hatósági vizsgálatok kiterjesztésénél és szükségességénél, hanem büntetőfeljelentést teszünk az ügyben, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szabályszegésnek vannak büntetőjogi konzekvenciái is.

Aki Debrecen környezetvédelmi szabályainak megszegésével játszik, annak büntetőjogi konzekvenciákkal is szembe kell nézni – hangsúlyozta Papp László.

(Nyitókép: Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk.)