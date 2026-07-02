Ismét szélesebb riasztási szinten aktiválható a Jéger

A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégesőkárok mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el – írták.

A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a HungaroMet Nonprofit Zrt. szakmai jelzései alapján, az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30 százalék feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el – tették hozzá.