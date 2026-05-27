2026. május 27. szerda Hella
On the picture there is a wallet with some Hungarian forint banknotes. The first banknote is a 20000 HUF banknote. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Getty Images/Gabor Meszesan

Megszüntették Halásztelek polgármesterének bűnügyi felügyeletét

Infostart / MTI

Megszüntette Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere bíróság által elrendelt bűnügyi felügyeletét a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vádhatóság – név és település említése nélkül – azt közölte: a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette annak a polgármesternek a bűnügyi felügyeletét és távoltartását, akivel szemben egy üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság még április végén kényszerintézkedést rendelt el.

Felidézték, a bíróság az ügyészi indítvány alapján a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye miatt négy hónapra – 2026. augusztus 18-ig – rendelt el bűnügyi felügyeletet és távoltartást a gyanúsított esetében.

Az ügyészség határozata szerint a kényszerintézkedés elrendelésének oka már nem áll fenn, ezért azt megszüntették – áll a közleményben.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án tudatta, hogy őrizetbe vette Halásztelek polgármesterét – ő a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Nagy Barnabás (Fidesz-KDNP). Azt írták, hogy a halászteleki polgármester „hozzátartozója”, egy hetvenéves nyugdíjas 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott”.

A Fővárosi Törvényszék április 20-án tájékoztatott arról: a Budai Központi Kerületi Bíróság korrupció gyanúja miatt elrendelte „egy polgármester” bűnügyi felügyeletét és távoltartását négy hónapra. Megalapozott a gyanúja annak, hogy a polgármester megállapodott egy országgyűlési képviselővel, hogy az érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassa az anyját.

A nő fizetésének javát átutalta fiának, aki a kapott összeg egy részét jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek.

Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Esik a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkednek és a BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG, a blue chipek közül pedig a Richter áll az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.

Rémálom lehet a nyári utazásból: húszezer járatot törölt az egyik legnagyobb európai légitársaság

Az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak egyelőre csak korlátozottan érintik az európai légiközlekedést

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

