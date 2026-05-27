Megszüntették Halásztelek polgármesterének bűnügyi felügyeletét

A vádhatóság – név és település említése nélkül – azt közölte: a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette annak a polgármesternek a bűnügyi felügyeletét és távoltartását, akivel szemben egy üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság még április végén kényszerintézkedést rendelt el.

Felidézték, a bíróság az ügyészi indítvány alapján a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye miatt négy hónapra – 2026. augusztus 18-ig – rendelt el bűnügyi felügyeletet és távoltartást a gyanúsított esetében.

Az ügyészség határozata szerint a kényszerintézkedés elrendelésének oka már nem áll fenn, ezért azt megszüntették – áll a közleményben.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án tudatta, hogy őrizetbe vette Halásztelek polgármesterét – ő a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Nagy Barnabás (Fidesz-KDNP). Azt írták, hogy a halászteleki polgármester „hozzátartozója”, egy hetvenéves nyugdíjas 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben „visszaosztott”.

A Fővárosi Törvényszék április 20-án tájékoztatott arról: a Budai Központi Kerületi Bíróság korrupció gyanúja miatt elrendelte „egy polgármester” bűnügyi felügyeletét és távoltartását négy hónapra. Megalapozott a gyanúja annak, hogy a polgármester megállapodott egy országgyűlési képviselővel, hogy az érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassa az anyját.

A nő fizetésének javát átutalta fiának, aki a kapott összeg egy részét jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek.