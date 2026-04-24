Több ezer embertől válik meg a Meta

Munkavállalóinak körülbelül 10 százalékától, tehát 8000 embertől válik meg a Meta. A cég egyúttal 6000 betöltetlen álláshelyet is töröl, azokra nem vesznek már fel embereket – írta a hvg.hu a Bloomberg alapján.

A döntést Janelle Gale, a cég HR-igazgatója közölte egy belső levélben. Ebben kiemeli: a leépítés célja, hogy „hatékonyabban működhessen a vállalat”, és többet koncentrálhassanak más beruházásokra is. Az Engadget kiemeli, a más beruházások valószínűleg a mesterséges intelligenciát érintő fejlesztéseket jelentik. Ez amiatt merült fel, mivel a Meta saját AI-modelleket fejleszt, és a saját alkalmazottaival taníttatja be azokat.

Mint írják, az is valószínű, hogy nem ez az elbocsátások vége, és újabb hullámok jönnek még. Egy márciusi jelentés szerint akár 20 százalékos leépítés is lehet a Metánál, bár azt még nem tudni, hogy ezt mikor lépheti meg a vállalat.