Kiderült, mit tud majd a fizetős Instagram

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, januárban jelentette be a Meta, hogy valóban érkezik a fizetős Facebook, WhatsApp és Instagram. Akkor azonban még nem volt világos, hogy pontosan mik kerülnek a fizetőkapu mögé, illetve mikor. Mindössze annyit árultak el, hogy hamarosan megindul a tesztüzem.

A vállalat most néhány országban elkezdte bevezetni a prémium Instagram Plus csomagot, amely exkluzív funkciókat hoz a platformra – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A fizetős funkciókközé tartozik az Instagram Történetek anonim megtekintése is, valamint az előfizetők azt is tudhatják, hogy a felhasználók hányszor nézték újra a történetüket.

De ugyanígy fizetni kell azért, hogy a felhasználó bármennyi listát létrehozhasson a történeteihez, túl a közeli ismerősöket gyűjtő listán. Így személyre szabhatja, hogy az egyes történeteit kiknek szánja.

Az Instagram Plus előfizetői további 24 órával meg is hosszabbíthatják a történetük láthatóságát, és ki is emelhetnek heti egy ilyen tartalmat. Vannak apróbb funkciók is, például animált szuperlájkok mások történetein.

Azt nem tette nyilvánossá a Meta, hogy mely országokban kezdte el tesztelni a prémium funkciókat, ám a közösségi médiában megjelent beszámolók alapján Mexikóban, Japánban és a Fülöp-szigeteken már próbálgatják a csomagot. Az árak országonként változnak, de átszámítva kb. 500 forintnál nem kerül sokkal többe az Instagram Plus.