ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
334.32
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mit tud majd a fizetős Instagram

Infostart

A Meta beváltja, amit ígért: van, ahol már tesztelik az év elején beharangozott prémium funkciókat.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, januárban jelentette be a Meta, hogy valóban érkezik a fizetős Facebook, WhatsApp és Instagram. Akkor azonban még nem volt világos, hogy pontosan mik kerülnek a fizetőkapu mögé, illetve mikor. Mindössze annyit árultak el, hogy hamarosan megindul a tesztüzem.

A vállalat most néhány országban elkezdte bevezetni a prémium Instagram Plus csomagot, amely exkluzív funkciókat hoz a platformra – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A fizetős funkciókközé tartozik az Instagram Történetek anonim megtekintése is, valamint az előfizetők azt is tudhatják, hogy a felhasználók hányszor nézték újra a történetüket.

De ugyanígy fizetni kell azért, hogy a felhasználó bármennyi listát létrehozhasson a történeteihez, túl a közeli ismerősöket gyűjtő listán. Így személyre szabhatja, hogy az egyes történeteit kiknek szánja.

Az Instagram Plus előfizetői további 24 órával meg is hosszabbíthatják a történetük láthatóságát, és ki is emelhetnek heti egy ilyen tartalmat. Vannak apróbb funkciók is, például animált szuperlájkok mások történetein.

Azt nem tette nyilvánossá a Meta, hogy mely országokban kezdte el tesztelni a prémium funkciókat, ám a közösségi médiában megjelent beszámolók alapján Mexikóban, Japánban és a Fülöp-szigeteken már próbálgatják a csomagot. Az árak országonként változnak, de átszámítva kb. 500 forintnál nem kerül sokkal többe az Instagram Plus.

instagram

közösségi média

fizetős

prémium

tesztüzem

meta

funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 4. 18:03
Óriástojást hozott a nyuszi Enyingen
2026. április 4. 17:02
Révész Máriusz: most kell lépni, mert a következő generáció várható élettartama akár 2-5 évvel is alacsonyabb lehet
×
×