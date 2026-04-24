2026. április 24. péntek György
Rengeteg műanyag palack és más hulladék összezúzva.
Nyitókép: Pexels

2500 tonna szemét mínusz Kárpátalján

Infostart / MTI

A PET Kupa és a Diageo Zrt. támogatásával valósult meg a CALL-Action projekt, amely 2022 februárja óta építi Kárpátalján a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét. Ennek köszönhetően mostanra már több mint 2500 tonna potenciális folyami hulladékot térítettek el a természetből és juttattak vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a PET Kupa Egyesület a honlapján.

Az egyesület közleményében rámutattak, a CALL-Action projekt célja, hogy a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztésén, valamint szemléletformáló iskolai programokon és folyótisztító akciókon keresztül valódi hatást, mérhető eredményeket érjen el. A program így egyszerre szól környezeti beavatkozásról, infrastruktúra-fejlesztésről és közösségépítésről.

Kiemelték, nagy eredménynek számít a 2500 tonnányi hulladék, amit eddig sikerült eltéríteni a Tisza folyótól, hiszen ezzel megóvták a helyi vízi ökoszisztémát és megakadályozták, hogy ez a hulladék Magyarországra érkezzen.

A közlemény szerint az eredmények a PET Kupa szakembereit is meglepték, ugyanis a projekt első, kétéves fázisában 690 tonna hulladék körforgásban tartását vállalták helyi partnerek bevonásával, azonban már akkor több mint a dupláját gyűjtötték be.

Mindez egyebek mellett annak köszönhető, hogy Kárpátalján három hulladékszállító teherautó állt szolgálatba. A PET Kupa közösségi támogatói, civil adományozók segítették az első jármű beszerzését, míg a másik kettő teherautó már a Diageo segítségével érkezett meg Beregszászra, illetve Ungvárra.

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
 

Olyan engedményt kapott Oroszország, amiről a legtöbb ország csak álmodhat

A kölcsönös jó viszonyra tekintettel Irán korlátozások nélkül, díjmentesen átengedi az orosz hajókat a Hormuzi-szoroson – írta meg a RIA Novosztyi.

Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen

Az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

