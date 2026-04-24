2500 tonna szemét mínusz Kárpátalján

Az egyesület közleményében rámutattak, a CALL-Action projekt célja, hogy a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztésén, valamint szemléletformáló iskolai programokon és folyótisztító akciókon keresztül valódi hatást, mérhető eredményeket érjen el. A program így egyszerre szól környezeti beavatkozásról, infrastruktúra-fejlesztésről és közösségépítésről.

Kiemelték, nagy eredménynek számít a 2500 tonnányi hulladék, amit eddig sikerült eltéríteni a Tisza folyótól, hiszen ezzel megóvták a helyi vízi ökoszisztémát és megakadályozták, hogy ez a hulladék Magyarországra érkezzen.

A közlemény szerint az eredmények a PET Kupa szakembereit is meglepték, ugyanis a projekt első, kétéves fázisában 690 tonna hulladék körforgásban tartását vállalták helyi partnerek bevonásával, azonban már akkor több mint a dupláját gyűjtötték be.

Mindez egyebek mellett annak köszönhető, hogy Kárpátalján három hulladékszállító teherautó állt szolgálatba. A PET Kupa közösségi támogatói, civil adományozók segítették az első jármű beszerzését, míg a másik kettő teherautó már a Diageo segítségével érkezett meg Beregszászra, illetve Ungvárra.