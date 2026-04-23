Jó hír érkezett az egyik fapados légitársaság utasai számára

November 10-től a reptereken a gép indulása előtt 60 perccel fog zárulni a poggyász- és utasfelvétel (check-in) a Ryanair járataira, hogy az utasoknak több idejük legyen átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen – írja a Telex a légitársaság közleménye alapján.

Erre eddig 40 percet adtak az utasoknak, vagyis novembertől 20 perccel korábban fogják zárni a pultokat.

A Ryanair szerint így reméhetőleg csökkenni fog azoknak az utasoknak a száma, akik a repülőtéri sorokban ragadnak, és ezért lekésik a járatukat.