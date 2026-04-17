Mi lesz most a hazai üzemanyagpiacon? – nem feltétlenül borús a helyzet, vannak jó kilátások

A rögzített kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben, amit jól bizonyít, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint történelmi mélypontra zuhant a stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlet idehaza márciusban. Magyar Péter miniszterelnök-jelölt csütörtökön bejelentette, hogy az új kormány megalakulása után a gázolaj és a benzin esetében is fenntartják a védett árat május 30-ig.

A Portfolio a jelenlegi helyzetet elemző cikkében felidézi, hogy az Orbán-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik így az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket azonban hamar vissza kell pótolni, mert elfogynak a készletek,

a végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9-e óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára.

Az elmúlt hetekben jelentősen változott az üzemanyagok piaci ára: a holtankoljak.hu adatai szerint a dízel literenkénti ára egy hét alatt 813 forintról 748 forintra esett vissza, ami 133 forinttal magasabb, mint a jelenlegi védett ár. A benzin esetében pedig 702 forint volt a csúcs múlt héten, míg jelenleg 678 forint a piaci ár.

A portál azt írja, a stratégiai készletek kötelező visszapótlása az árak csökkenése ellenére is nagyon drága lesz, de némileg javult a helyzet az elmúlt napokban. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ha nem esett be az olajár, akkor miért csökkent ekkora mértékben az üzemanyagok piaci ára? Az elemzés szerint

egyes európai olajfinomítói árrések negatív tartományba süllyedtek a benzin esetében, mert az iráni konfliktus miatt az ázsiai vevők fokozott nyersolaj-kereslete rendkívül felhajtja az alapanyagárakat,

és az európai finomítók működési költségei is elszálltak. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy több európai kormány adó- és árszabályozási eszközökkel próbálja tompítani az üzemanyagárak áremelkedését, amikor a nyersolaj ára túl magasra emelkedik, így a fogyasztóvédelmi szempontok egyre inkább a finomítók profitjának rovására mennek. Ebben a tekintetben élen járt Magyarország a március 9-i árstop-intézkedésével.

A folyamatosan emelkedő alaptermékárat (nyersolaj) és működési költségeket a cikk szerint nem kompenzálja a termékárak (benzin, dízel) mesterségesen visszafogott emelkedése, ezért kezdett el beesni a finomítói prémium a két terméknél.

Az üzemanyagpiaci nehézségek kezelésében sokat segíthet a forint árfolyamának kedvező változása is,

hiszen a Tisza Párt választási győzelme után a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe, az euróval szemben pedig közel hároméves csúcsra erősödött. Ez azért fontos, mert a kőolaj és a kőolajtermékek világpiaci ára jellemzően dollárhoz kötött, így a forint erősödése is megjelenhet a piaci beszerzési árak csökkenésében.