Leállítják az autógyártást az egyik legrégebbi európai üzemben

A Stellantis a tartós európai túlkapacitás és az alacsony kereslet miatt néhány éven belül leállítja az autógyártást az egyik franciaországi üzemében – írja a vg.hu a Reuters beszámolója alapján.

A vállalat tájékoztatása szerint a Párizs melletti Poissy üzemben három-négy éven belül állhat le a gyártás,

az üzemet átalakítják, és a jövőben alkatrészgyártásra, újrahasznosításra és más ipari tevékenységekre állítják át.

A Stellantisnak már régóta vannak problémái a kapacitásfelesleggel a régióban, ahol az autóeladások még mindig nem érik el a járvány előtti szintet. Mindeközben a kínai versenytársak egyre jobb értékesítési adatokat produkálnak, továbbá az elektromos átállás a vártnál lassabban zajlik, így a Stellantis idén 25 milliárd dolláros leírást volt kénytelen elszámolni.

A vállalat közlése szerint a Poissy-ban gyártott DS3 és Opel Mokka modellek termelése legkorábban 2028 végén szűnhet meg, utána az üzem már nem készít új járműveket. A gyár jövője már évek óta bizonytalan, mert a termelés folyamatosan csökken. Iparági források szerint a kibocsátás 2026-ban mintegy 68 ezer, 2027-ben pedig 65 ezer darab lehet, szemben a 2023-as 145 800 járművel.

Jelenleg mintegy 1 600 alkalmazott dolgozik az üzemben, számuk 2030-ra várhatóan 1 200-ra csökken az elöregedő munkaerő miatt.

Ugyanakkor az új tevékenységekhez körülbelül ezer új pozícióra lesz szükség, amelyek betöltését képzési programok segítik majd.

A Poissy-i üzemet a Ford építette az 1940-es években, majd a Chryslerhez, később a Peugeot-hoz került, végül 2021-ben a Stellantis része lett.

A Stellantis mintegy 100 millió eurót fektet a jelenlegi telephely átalakításába. A beruházás célja új tevékenységek bevezetése, például 3D nyomtatás alkalmazása alkatrészgyártásban, illetve használt járművek felújítása és újrahasznosítása.