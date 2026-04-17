2026. április 17. péntek Rudolf
Kokomo - Circa August 2021: Stellantis logo. The Stellantis subsidiaries of FCA are Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram.
Nyitókép: jetcityimage/Getty Images

Leállítják az autógyártást az egyik legrégebbi európai üzemben

A Stellantisnak már régóta vannak problémái a kapacitásfelesleggel a franciaországi régióban, ahol az autóeladások még mindig nem érik el a járvány előtti szintet. Az érintett üzemet átalakítják, és a jövőben alkatrészgyártásra, újrahasznosításra és más ipari tevékenységekre állítják át.

A Stellantis a tartós európai túlkapacitás és az alacsony kereslet miatt néhány éven belül leállítja az autógyártást az egyik franciaországi üzemében – írja a vg.hu a Reuters beszámolója alapján.

A vállalat tájékoztatása szerint a Párizs melletti Poissy üzemben három-négy éven belül állhat le a gyártás,

az üzemet átalakítják, és a jövőben alkatrészgyártásra, újrahasznosításra és más ipari tevékenységekre állítják át.

A Stellantisnak már régóta vannak problémái a kapacitásfelesleggel a régióban, ahol az autóeladások még mindig nem érik el a járvány előtti szintet. Mindeközben a kínai versenytársak egyre jobb értékesítési adatokat produkálnak, továbbá az elektromos átállás a vártnál lassabban zajlik, így a Stellantis idén 25 milliárd dolláros leírást volt kénytelen elszámolni.

A vállalat közlése szerint a Poissy-ban gyártott DS3 és Opel Mokka modellek termelése legkorábban 2028 végén szűnhet meg, utána az üzem már nem készít új járműveket. A gyár jövője már évek óta bizonytalan, mert a termelés folyamatosan csökken. Iparági források szerint a kibocsátás 2026-ban mintegy 68 ezer, 2027-ben pedig 65 ezer darab lehet, szemben a 2023-as 145 800 járművel.

Jelenleg mintegy 1 600 alkalmazott dolgozik az üzemben, számuk 2030-ra várhatóan 1 200-ra csökken az elöregedő munkaerő miatt.

Ugyanakkor az új tevékenységekhez körülbelül ezer új pozícióra lesz szükség, amelyek betöltését képzési programok segítik majd.

A Poissy-i üzemet a Ford építette az 1940-es években, majd a Chryslerhez, később a Peugeot-hoz került, végül 2021-ben a Stellantis része lett.

A Stellantis mintegy 100 millió eurót fektet a jelenlegi telephely átalakításába. A beruházás célja új tevékenységek bevezetése, például 3D nyomtatás alkalmazása alkatrészgyártásban, illetve használt járművek felújítása és újrahasznosítása.

Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni
Nem az Egyesült Államok terve szerint alakul az iráni konfliktus, ám ez nem feltétlenül jelenti, hogy kudarc lesz Washingtonnak – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese. Szerinte a hasonló katonai beavatkozástól sem megy el az USA kedve.
 

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél

Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 09:35
Kiderült, mennyit keresünk a statisztika szerint – grafikonok, medián, nettó, bruttó
2026. április 17. 08:34
Mi lesz most a hazai üzemanyagpiacon? – nem feltétlenül borús a helyzet, vannak jó kilátások
