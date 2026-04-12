Egészen újfajta módon próbál pénzt keresni a Lidl

A kiskereskedelmi lánc még hat évvel ezelőtt tervezte meg új szupermarketét a térségben, ám az üzleten belüli alkoholárusításhoz nem kapott engedélyt a hatóságoktól. Észak-Írországban a szabályozás rendkívül szigorú: új licencet csak egy már meglévő, de tevékenységét megszüntető kereskedőtől lehet megvásárolni, emellett a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az adott környéken nincs elegendő italmérési lehetőség - írja a penzcentrum.hu.

A Lidl végül két helyi kocsma bezárását követően tudta teljesíteni a jogszabályi feltételeket, azonban a licencet nem bolti árusításra, hanem egy önálló pub üzemeltetésére kapta meg. A tervek szerint a nyáron nyíló, 60 férőhelyes egység egy különálló épületben kap helyet az áruház szomszédságában, és egy elviteles részleggel is rendelkezik majd.

Szakértők szerint minimális az esélye annak, hogy a diszkontlánc más országokban is hasonló koncepcióval jelenjen meg.

A belfasti projektet kizárólag a helyi engedélyeztetési rendszer kényszerítette ki, amely így egyedülálló üzleti modellt eredményezett a vállalat portfóliójában.