ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Guinness sörcsapok
Nyitókép: Pixabay

Egészen újfajta módon próbál pénzt keresni a Lidl

Infostart

Saját vendéglátóhelyet nyit a Lidl diszkontlánc a Belfast melletti Dundonald településen. A szokatlan lépés hátterében nem stratégiai profilváltás, hanem az északír szeszesital-értékesítési törvények sajátosságai állnak.

A kiskereskedelmi lánc még hat évvel ezelőtt tervezte meg új szupermarketét a térségben, ám az üzleten belüli alkoholárusításhoz nem kapott engedélyt a hatóságoktól. Észak-Írországban a szabályozás rendkívül szigorú: új licencet csak egy már meglévő, de tevékenységét megszüntető kereskedőtől lehet megvásárolni, emellett a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az adott környéken nincs elegendő italmérési lehetőség - írja a penzcentrum.hu.

A Lidl végül két helyi kocsma bezárását követően tudta teljesíteni a jogszabályi feltételeket, azonban a licencet nem bolti árusításra, hanem egy önálló pub üzemeltetésére kapta meg. A tervek szerint a nyáron nyíló, 60 férőhelyes egység egy különálló épületben kap helyet az áruház szomszédságában, és egy elviteles részleggel is rendelkezik majd.

Szakértők szerint minimális az esélye annak, hogy a diszkontlánc más országokban is hasonló koncepcióval jelenjen meg.

A belfasti projektet kizárólag a helyi engedélyeztetési rendszer kényszerítette ki, amely így egyedülálló üzleti modellt eredményezett a vállalat portfóliójában.

lidl

pub

dublin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legalább 30 ember meghalt szombaton Haiti északi részén azt követően, hogy pánik tört ki a szigetország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságánál - közölték a hatóságok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 11. 20:30
NAV-figyelmeztetés érkezett
2026. április 11. 07:03
Óriási veszélyt rejthetnek az olcsó gyerekruhák
×
×