Megnyugodhatnak az Otthon Start hitel felvevői

Sokan tévesen gondolják azt, hogy az Otthon Start Program keretében ötévente módosítható kamat a hitelfelvevők törlesztőrészletét is érintheti, de a valóságban ez az állami támogatás mértékéről szól – közölte a money.hu.

Mint a közleményben írják, a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ez enyhe csökkenést jelent a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része támogatott konstrukció volt, a piaci hitelek aránya 19,1 százalékot tett ki. Az Otthon Start Program 2025 szeptemberi indulása óta már összesen 958 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a konstrukció keretében, a februári volumenhez önmagában 178 milliárd forinttal járult hozzá.

A konstrukció lényege, hogy az ügyfelek által fizetett kamat legfeljebb 3 százalékos marad akár a teljes, maximum 25 éves futamidő alatt. Ezt az állam kamattámogatással biztosítja, a piaci lakáshitelekhez képest pedig kifejezett előnyt jelent – teszik hozzá.

Mint írják, a jogszabály szerint ugyan a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható, de az állam biztosítja azt a kamattámogatást, amely eredményeképpen az ügyfél által fizetett kamat legfeljebb 3 százalékos lesz.

Több forgatókönyv is ahhoz vezethet ugyanakkor, hogy megszűnik a kamattámogatás. Ilyen, ha az igénylő valótlan adatot ad meg, jogosulatlanul veszi igénybe a hitelt, vagy pedig megsérti a felhasználási feltételeket. Ezen felül a támogatás elvesztéséhez vezethet az ingatlan 5 éven belüli eladása, vagy nem lakáscélú hasznosítása, haszonélvezeti jog bejegyzése, illetve építés esetén a vállalt határidők nem teljesítése vagy pedig az ingatlan lebontása. Ebben az esetben a hitel kamatozása piaci szintre emelkedik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni – olvasható a közleményben.