2026. április 7. kedd Herman
Nő az ujját egyensúlyban tartja az érmékkel.
Nyitókép: Fotó: freepik

Megnyugodhatnak az Otthon Start hitel felvevői

Infostart

Kiderült, hatással van-e az ügyfelek által fizetett kamatra az ügyleti kamat változása.

Sokan tévesen gondolják azt, hogy az Otthon Start Program keretében ötévente módosítható kamat a hitelfelvevők törlesztőrészletét is érintheti, de a valóságban ez az állami támogatás mértékéről szól – közölte a money.hu.

Mint a közleményben írják, a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ez enyhe csökkenést jelent a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része támogatott konstrukció volt, a piaci hitelek aránya 19,1 százalékot tett ki. Az Otthon Start Program 2025 szeptemberi indulása óta már összesen 958 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a konstrukció keretében, a februári volumenhez önmagában 178 milliárd forinttal járult hozzá.

A konstrukció lényege, hogy az ügyfelek által fizetett kamat legfeljebb 3 százalékos marad akár a teljes, maximum 25 éves futamidő alatt. Ezt az állam kamattámogatással biztosítja, a piaci lakáshitelekhez képest pedig kifejezett előnyt jelent – teszik hozzá.

Mint írják, a jogszabály szerint ugyan a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható, de az állam biztosítja azt a kamattámogatást, amely eredményeképpen az ügyfél által fizetett kamat legfeljebb 3 százalékos lesz.

Több forgatókönyv is ahhoz vezethet ugyanakkor, hogy megszűnik a kamattámogatás. Ilyen, ha az igénylő valótlan adatot ad meg, jogosulatlanul veszi igénybe a hitelt, vagy pedig megsérti a felhasználási feltételeket. Ezen felül a támogatás elvesztéséhez vezethet az ingatlan 5 éven belüli eladása, vagy nem lakáscélú hasznosítása, haszonélvezeti jog bejegyzése, illetve építés esetén a vállalt határidők nem teljesítése vagy pedig az ingatlan lebontása. Ebben az esetben a hitel kamatozása piaci szintre emelkedik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni – olvasható a közleményben.

hitel

kamat

otthon start

MBH-vezérigazgató: kiemelkedő évet zártunk
Az MBH Bank erős piaci pozíciókkal, kimagasló jövedelmezőség mellett és a szabályozói elvárásokat meghaladó szilárd tőkemegfeleléssel zárta a 2025-ös évet, és ezzel együtt eredményesen lezárta az ötéves stratégiai időszakát több mint ezermilliárd forint korrigált adózás előtti eredménnyel – közölte Barna Zsolt, a pénzintézet elnök-vezérigazgatója. Krizsanovich Péter vezérigazgató-helyettes az InfoRádióban elmondta: idén is keresni fogják az organikus és akvizíciós növekedési lehetőségeket, és úgy véli, minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy még jobban teljesítsenek a különböző részterületeken.
J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára

A Trump-kormányzat a veszélyeztetett fajok védelméről szóló szövetségi törvény 1973-as elfogadása óta a legkevesebb fajt helyezte oltalom alá. Második ciklusában eddig egyetlen új faj sem került fel a védett fajok listájára, miközben mintegy 400 faj vár elbírálásra - írta az Alaska Beacon.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

