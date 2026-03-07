Komoly figyelmeztetést kapott Románia

A nemzetközi hitelminősítő tavaly szeptemberben megerősítette Románia "Baa3" szintű befektetési ajánlású adósbesorolását negatív kilátással.

A péntek este közzétett elemzés megállapítja, hogy a bukaresti kormány tavalyi konszolidációs intézkedéseinek a hatására csökkenésnek indult a költségvetési hiány. A Moody's arra számít, hogy idén 6,3, 2027-ben pedig 5,7 százalékra csökken az államháztartási deficit. Ennek ellenére, a GDP-arányos államadósság növekvő pályán marad, 2027 végén várhatóan 62,9 százalékra emelkedik.

"Arra számítunk, hogy az államadósság fokozatosan emelkedik, majd az évtized vége felé 65 százalék körüli szinten stabilizálódik" - állapítja meg a hitelminősítő. Hozzáteszi, hogy

a költségvetési stabilitást célzó megszorító intézkedések miatt lelassult a gazdasági növekedés, 2025 második félévében technikai recesszióba süllyedt Románia.

"Jelentős kockázatok állnak fenn a deficit hosszútávú csökkentését illetően, különösen a költségvetési konszolidáció politikai támogatásának 2026 utáni fenntartását illetően" - olvasható az elemzésben, a 2027-ben esedékes koalíción belüli kormányfőváltásra és a 2028-as parlamenti választásra utalva.

"A negatív kilátás azt jelzi, hogy a besorolás javításának rövid távon kicsi a valószínűsége" - szögezi le a hitelminősítő. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, az államadósságnak és a törlesztési képesség mutatónak a prognosztizált módon vagy annál kedvezőbben kellene alakulniuk.

"Románia besorolását valószínűleg lerontanánk, ha arra a következtetésre jutnánk, hogy a kormány nem tudja hatékonyan gyakorlatba ültetni a költségvetési konszolidációs tervét, ami miatt a fő pénzügyi mutatók a jelenlegi várakozásainknál lényegesen gyengébben alakulnának" - összegzi a jelentés.