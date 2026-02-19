ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Bernhard Lang/Getty Images

26 milliárd már elment – e-autós bejelentés

Infostart / MTI

Hatezer pályázó már pénzénél van, megemelt kerettel április közepéig fut a vállalati e-autó támogatás – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium.

A tárca minap ismertette: meghaladta a hatezret a kifizetésekben érintett igénylések száma a céges flották zöldítését ösztönző programban. A népszerű pályázat nyerteseinek összesen már több mint 26 milliárd forintot utaltak el.

A támogatottak több mint 6700 személygépkocsit, teherautót vagy kisbuszt vásároltak meg átlagosan 3,9 millió forint állami hozzájárulással. A program a hagyományos hajtású járművek árelőnyét csökkentve teszi még vonzóbbá a vállalatok számára a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautókat – hangsúlyozta az EM.

A pályázat keretösszegét megnyitásának második évfordulóján, február elején újabb 5 milliárd forinttal, 45 milliárd forintra emelték meg. Az elérhető teljes forrásmennyiség így az induló tételhez képest már másfélszer nagyobb. A sikeres kezdeményezés tízezernél több klímabarát gépkocsival újíthatja meg a céges járműparkokat – jelezte a tárca.

A meghosszabbított határidővel elérhető lehetőség nagyban elősegítette, hogy a tavalyi rekordévnek bizonyult a környezetkímélő állomány bővülésében. 2025-ben 31 ezer tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba Magyarországon. Számuk decemberben túllépte a százezret, két év alatt a duplájára, 2020 elejéhez képest a tizenháromszorosára nőtt – írta bejegyzésében az EM.

26 milliárd már elment – e-autós bejelentés

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt
Egyre több baklövést rónak fel a németek a tavaly május óta hivatalban lévő kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellárnak. Ezzel párhuzamosan egyre többen sírják vissza az ugyancsak CDU-s egykori előd, Angela Merkel állítólagos régi szép napjait. Hiányolják hangnemét, jelenlétét, és felteszik a kérdést, vajon az annak idején „Muttinak” becézett volt kancellár észrevette-e ezt.
Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék és ma reggel a nyitva tartó ázsiai részvénypiacokon is többnyire erősödéseket látni, a dél-koreai index még új történelmi csúcsra is ment a chipgyártók vezetésével. Az európai piacokon iránykereséssel kezdődhet a kereskedés, vállalati gyorsjelentések mozgathatják a hangulatot mai fontos makroadatok híján. A magyar tőzsde szépen teljesített tegnap, a hangsúly itthon is lassan a gyorsjelentésekre helyeződik, holnap hajnalban közzéteszi számait a Mol. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Nukleáris fordulat jöhet Európában: atomfegyvert fejleszt a kontoinens vezető hatalma?

Nukleáris fordulat jöhet Európában: atomfegyvert fejleszt a kontoinens vezető hatalma?

A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
South Korea's ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

South Korea’s ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

Yoon Suk Yeol was impeached and indicted for declaring martial law in 2024.

