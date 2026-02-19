26 milliárd már elment – e-autós bejelentés

A tárca minap ismertette: meghaladta a hatezret a kifizetésekben érintett igénylések száma a céges flották zöldítését ösztönző programban. A népszerű pályázat nyerteseinek összesen már több mint 26 milliárd forintot utaltak el.

A támogatottak több mint 6700 személygépkocsit, teherautót vagy kisbuszt vásároltak meg átlagosan 3,9 millió forint állami hozzájárulással. A program a hagyományos hajtású járművek árelőnyét csökkentve teszi még vonzóbbá a vállalatok számára a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautókat – hangsúlyozta az EM.

A pályázat keretösszegét megnyitásának második évfordulóján, február elején újabb 5 milliárd forinttal, 45 milliárd forintra emelték meg. Az elérhető teljes forrásmennyiség így az induló tételhez képest már másfélszer nagyobb. A sikeres kezdeményezés tízezernél több klímabarát gépkocsival újíthatja meg a céges járműparkokat – jelezte a tárca.

A meghosszabbított határidővel elérhető lehetőség nagyban elősegítette, hogy a tavalyi rekordévnek bizonyult a környezetkímélő állomány bővülésében. 2025-ben 31 ezer tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba Magyarországon. Számuk decemberben túllépte a százezret, két év alatt a duplájára, 2020 elejéhez képest a tizenháromszorosára nőtt – írta bejegyzésében az EM.