Fontos részletek a nyugdíj újraszámításáról

A nyugdíj újraszámításának lehetősége sokakban reményt kelt, pedig 2026-ban is csak szűk körben van rá lehetőség – hívja fel rá a figyelmet hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő a 24.hu összefoglalója szerint.

Az érintettek a nyugdíjkorhatár betöltése után kérhetik az újraszámítást, ha az ellátás mellett végzett munkával plusz szolgálati időt szereztek, és a keresetük után a közterheket is megfizették. A kérelem beadását ugyan már nem köti határidő, de a visszamenőleges kifizetés korlátozott, ezért nem érdemes túl sokáig várni.

Az újraszámítást azok kérhetik, akik korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban vagy hasonló ellátásban részesültek, majd a nyugdíjkorhatáruk betöltésének napján az ellátásuk automatikusan öregségi nyugdíjjá alakult. A jogosultság feltétele, hogy az érintett az ellátása mellett végzett munkával legalább 365 nap szolgálati időt szerezzen.

Erre azért van lehetőség, mivel az ellátás melletti munkavégzésből származó jövedelem után társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót is kell fizetni, vagyis a plusz kereset beépülhet a nyugdíjszámítási alapba.

Lényeges változás, hogy a kérelmet korábban csak a korhatár betöltését követő hat hónapon belül lehetett benyújtani, de 2022. július 28-tól ez az időbeni korlátozás megszűnt, így a korhatár betöltése után bármikor beadható az újraszámítási kérelem.

Jogorvoslat keretében az érintett nyugdíjas akkor kérheti a nyugdíj újraszámítását, ha bizonyítani tudja, hogy a nyugdíj-megállapító hatóság (kormányhivatal) jogszabályt sértett vagy nem vett figyelembe olyan utóbb kiderült tényt vagy körülményt, amelyet a nyugdíj megállapítása során figyelembe kellett volna vennie.

A nyugdíjtörvény vonatkozó rendelkezése szerint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátást – kérelemre vagy hivatalból – a nyugellátás eredeti kezdő időpontjától kezdődően, a nyugellátás eredeti kezdő időpontjában alkalmazandó jogszabályok alapján, magasabb összegben vagy az igénylő számára egyébként kedvezőbb módon újra megállapítja, ha a nyugellátást jogszabálysértően állapították meg az igénylőnek járónál alacsonyabb összegben vagy az igénylő számára egyébként kedvezőtlenebb módon, avagy a nyugellátás összegét jogszerűen állapították meg, de a magasabb összegben vagy az igénylő számára egyébként kedvezőbb módon történő újbóli megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok vagy bizonyítékok alapján indokolt.

A nyugdíj más esetekben nem számítható újra.