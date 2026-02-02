Zűrzavar az európai tojáspiacon

A madárinfluenza okozta kereskedelmi zavarok újabb zűrzavart idéztek elő az európai tojáspiacon, melynek következményeit a termelők és a fogyasztók egyaránt megszenvedik – írja az agroinform.hu.

A hollandiai Észak-Limburg tartományban az állategészségügyi hatóságok korlátozó intézkedései miatt a tojáskereskedelem részben leállt. Bár az érintett zónákban előállított tojások állatorvosilag biztonságosak, uniós jogszabályok miatt ideiglenesen nem exportálhatók. Ez különösen érzékenyen érinti a Németországba irányuló szállításokat – a holland NVP baromfiszövetség szerint naponta 3-4 millió tojás marad el a szokásos kínálathoz képest.

A holland termelők így kénytelenek ideiglenes tárolókban halmozni az eladhatatlan tojásokat, amelyek értéke napról napra csökken. A tojástermelők számára a helyzet különösen frusztráló: bár a termény kiváló minőségű, a szigorú korlátozások miatt legfeljebb ipari felhasználásra – például tésztagyártásra vagy pékárukhoz – tudják értékesíteni. Az ilyen eladásokból származó bevétel azonban jelentősen elmarad a frisspiaci áraktól. A termelők így nemcsak fő vevőiket vesztik el, hanem veszteséggel kénytelenek értékesíteni termékeiket – miközben a tojás továbbra is halmozódik.

A német szupermarketek polcain már érezhető a hiány: egyre kevesebb az elérhető tojás, és amit lehet kapni, annak folyamatosan emelkedik az ára. A megszokott ellátási lánc megszakadása különösen érzékenyen érinti azokat a térségeket, amelyek erősen függenek a holland importtól.

Ugyanakkor a korlátozási zónán kívüli holland termelők most jelentős piaci előnybe kerültek: prémium áron tudják értékesíteni tojásaikat, ami tovább fokozza a piaci egyenlőtlenségeket.