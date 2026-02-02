ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.81
usd:
322.25
bux:
0
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
tojáspiac tojástermelés tyúktojás
Nyitókép: Pixabay

Zűrzavar az európai tojáspiacon

Infostart

Miközben Németország egyes régióiban üresen maradnak a tojásos polcok, a szomszédos Hollandiában milliószámra gyűlnek a friss, ám piacra nem kerülő tojások.

A madárinfluenza okozta kereskedelmi zavarok újabb zűrzavart idéztek elő az európai tojáspiacon, melynek következményeit a termelők és a fogyasztók egyaránt megszenvedik – írja az agroinform.hu.

A hollandiai Észak-Limburg tartományban az állategészségügyi hatóságok korlátozó intézkedései miatt a tojáskereskedelem részben leállt. Bár az érintett zónákban előállított tojások állatorvosilag biztonságosak, uniós jogszabályok miatt ideiglenesen nem exportálhatók. Ez különösen érzékenyen érinti a Németországba irányuló szállításokat – a holland NVP baromfiszövetség szerint naponta 3-4 millió tojás marad el a szokásos kínálathoz képest.

A holland termelők így kénytelenek ideiglenes tárolókban halmozni az eladhatatlan tojásokat, amelyek értéke napról napra csökken. A tojástermelők számára a helyzet különösen frusztráló: bár a termény kiváló minőségű, a szigorú korlátozások miatt legfeljebb ipari felhasználásra – például tésztagyártásra vagy pékárukhoz – tudják értékesíteni. Az ilyen eladásokból származó bevétel azonban jelentősen elmarad a frisspiaci áraktól. A termelők így nemcsak fő vevőiket vesztik el, hanem veszteséggel kénytelenek értékesíteni termékeiket – miközben a tojás továbbra is halmozódik.

A német szupermarketek polcain már érezhető a hiány: egyre kevesebb az elérhető tojás, és amit lehet kapni, annak folyamatosan emelkedik az ára. A megszokott ellátási lánc megszakadása különösen érzékenyen érinti azokat a térségeket, amelyek erősen függenek a holland importtól.

Ugyanakkor a korlátozási zónán kívüli holland termelők most jelentős piaci előnybe kerültek: prémium áron tudják értékesíteni tojásaikat, ami tovább fokozza a piaci egyenlőtlenségeket.

Kezdőlap    Gazdaság    Zűrzavar az európai tojáspiacon

németország

európai unió

hollandia

tojás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek
A hétfőn induló program keretein belül 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát. Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében az inverterek maximum 1 kiloWattal még bővíthetők is.
 

Napenergia: toronymagasan vezet Magyarország

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Országos szintű likviditási mentőövet dob a kormány a vendéglátóipari szektornak. A Magyar Közlönyben megjelent NGM-rendelet értelmében az éttermek havi árbevételük akár 20 százalékát is felszolgálási díjnak minősíthetik – ráadásul ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

A februárban érkező rendkívüli kormányzati juttatásokra építve több pénzintézet kínál az inflációt meghaladó, vonzó betéti ajánlatokat. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint akár évi 6 százalék feletti kamat is elérhető azok számára, akik a frissen érkező pénzüket lekötött betétben helyezik el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma még várható hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban

Ma még várható hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban

A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

The former cabinet minister says he does not want to "cause further embarrassment" by his links to the late convicted paedophile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 07:10
Történelmi rekord: 20 millió turistát fogadtunk tavaly
2026. február 2. 06:12
Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok
×
×
×
×