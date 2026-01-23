ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Takács András: erős növekedés jön a Budapesti Értéktőzsdén

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A vezető nemzetközi tőzsdéken 2026-ban is két számjegyű növekedést jelez előre elemzésében az Equilor. A befektetési társaság a Budapesti Értéktőzsdétől is jó teljesítményre számít idén, a BUX várakozásuk szerint 10 százalék feletti hozamot produkálhat – mondta az Equilor részvényelemzője. Takács András beszélt arról is, hogy érdemes-e még beszállni a nemesfém-raliba, illetve milyen iparágak mutathatnak fejlődést idén.

A 2025-ös év kiugró eredményessége a Budapesti Értéktőzsdén elsősorban a vezető négy blue chip papírnak köszönhető. Takács András, az Equilor részvényelemzője ezek közül kiemelte az OTP-t, ami közel 50 százalékot növekedett tavaly, diverzifikálja a működését, szinte minden évben belép egy új piacra. Mint mondta, a közép-európai tőzsdék – köztük a BUX is – nagyon jól teljesítettek, egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kapnak, ez a kedvező folyamat meglátszik az árfolyamokban is. A Richter is egy kiemelkedő nemzetközi cég, egyedi gyógyszereket gyárt. A Mol ugyancsak egy Ázsiában is jelen lévő cég, jól diverzifikált, tehát kisebb kockázattal működik, mint az egyes kisebb regionális olajvállalatok. Az elemző kiemelte még, hogy jók fundamentumok mind a négy blue chip cégnél, aminek következtében a BUX is húzótőzsde volt 2025-ben.

A növekvő nemzetközi figyelem miatt az Equilornál azt várják, hogy a 2026-os év 10 százalék feletti hozamot produkál a BUX Index. „A 2025-ös év nagyon jól sikerült, nem vagyok benne biztos, hogy ugyanolyan jól fog a 2026-os is, de a BUX növekedni fog, és erős növekedést fog mutatni” – fogalmazott Takács András.

Azzal kapcsolatban, hogy mivel érdemes 2026-ban diverzifikálni egy portfóliót annak érdekében, hogy minél többet hozzon, a részvényelemző elmondta: például az alapanyaggyártó cégek jól mehetnek idén.

„Ezek a nemesfémek – az arany és az ezüst – már önmagukban nagyon magas áron forognak, de aki be szeretne szállni még ebbe az üzletbe, nem maradt le abból a szempontból, hogy az ezeket bányászó cégekben továbbra is van potenciál. Az energiaellátáshoz kapcsolódó cégek, a hűtőrendszerek kidolgozásával, az adatközpontokat támogató rendszerekkel foglalkozók azok, amelyekben lehet nagy nyereség a kockázattal arányban” – mondta.

A befektetési társaságnál arra számítanak, hogy 2026-ban is felfele megy majd az arany és az ezüst ára, ahogy a rézé is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Takács András: erős növekedés jön a Budapesti Értéktőzsdén

részvény

bux

budapesti Értéktőzsde

equilor

takács andrás

