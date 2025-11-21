ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Óriási előrelépés a Revolutnál, mutatjuk a hátterét

Infostart

A Revolut mára sokkal több szolgáltatást kínál, mint gondolnánk, Magyarországon nagy lépést tett nemrég előre.

A Revolut 2019-ben vetette meg lábát Magyarországon, azóta van lehetőség a Revolut-számlák forintban történő feltöltésére. Ebben az évben még 88 ezer itthoni felhasználóval rendelkeztek, mára már a felhasználók száma a kétmilliót közelíti hazánkban.

Az orosz származású Nikolaj Sztoronszkij, és az ukrán szülőktől Kelet-Németországban született Vlad Jacenko 2015-ben alapította meg a fintech startupot, eleinte fő céljuk a valutaváltás egyszerűsítése, és olcsóbbá tétele volt. Mára 35 országban vannak jelen, összesítve 30 millió felhasználóval. A Revolut Group már negyedik éve nyereséges, 2024-ben adózott eredménye elérte a 790 millió angol fontot (~343 milliárd forintot).

A Revolut hazánkban számos olyan szolgáltatást nyújt, amelyeket a hagyományos bankok is kínálnak. Ezen felül a Standard nevű alapcsomag ingyenes számlavezetést, ingyenes virtuális bankkártyát, és felhasználók közti ingyenes pénzküldést és -fogadást is kínál. Az első fizikai bankkártya szintén ingyenes, a kiszállítási díj megfizetése szükséges mindössze. Ezen felül bizonyos összeghatárig kedvezményes árfolyamon történő valutaváltás is elérhető, az euró-forint váltás esetén például 1 százalékkal kedvezőbb mindössze az Európai Központi Bank referenciaárfolyama a Revolut által alkalmazottnál.

A további csomagok (Plus, Premium, Metal, Ultra) a banki szolgáltatások tekintetében a díjmentes készpénzfelvétel limitjében, a befektetési ügyletek jutalékának mértékében, a megtakarítási számla éves kamatában, illetve a vásárlások utáni pontgyűjtés ütemében mutatnak eltéréseket.

A Revolut kínál különböző befektetési szolgáltatásokat is, így például lehetőség nyílik részvények, ETF-ek, árucikkek (mint pl. arany vagy ezüst) kereskedésére, kötvények vásárlására. A kriptovaluták kereskedelme 2025 júliusa óta hazánkban szünetel, ugyanakkor van esély annak újraindítására – írta meg korábban az Infostart.

Számos kiegészítő szolgáltatás is elérhető az appon keresztül: egyes csomagok tartalmaznak előfizetéseket olyan alkalmazásokhoz, mint a Tinder társkereső, vagy a Perplexity MI-chatbot. Ezen felül biztosítások, külföldi utazásokhoz eSIM-ek is megtalálhatóak a palettán.

A hiteltermékek ugyanakkor hiányoznak az itthon elérhető szolgáltatások köréből. Személyi kölcsönök igénylésére például a szomszédos Romániában már van lehetőség, továbbá hitelkártya Lengyelországban már igényelhető.

A MasterCard Digitális Fizetési Index 2024-es riportja alapján itthon a második legismertebb digitális fizetési márka a Revolut, a 18-69 éves korosztályra vonatkozó reprezentatív felmérés válaszadóinak közel egyharmada aktív felhasználónak vallotta magát. A Revolut megbízásából készült 2023-ban egy reprezentatív felmérés, amely hat régiós országot foglalt magába: Magyarországot, Bulgáriát, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát és Romániát.

A válaszadók közel fele a digitális bankokat preferálja, egyharmaduk pedig azt látja ideálisnak, hogy legyen egy számlájuk egy fizikai jelenléttel rendelkező banknál, mellette pedig egy második számlájuk, amit okostelefonos appon lehet kezelni. A válaszadók 12 százaléka részesíti előnyben a fizikai bankfiókokkal rendelkező bankokat, mivel például ott személyesen kaphatnak tanácsokat.

A régióban a fizikai bankkártyákkal végzett tranzakciók 70 százaléka történt a kártyatulajdonos lakhelye szerinti országban,

ez arra mutat rá, hogy sokan használják a mindennapok során a Revolutot elsődleges számlájukként – emeli ki a Revolut megbízásából készített felmérés.

Kandrács Csaba, aki mandátuma lejártával nemrég távozott az MNB alelnöki posztjáról, egy, az Indexnek adott interjúban kiemelte: a Revolut „ügyfélszerzésben elképesztően sikeres”. Úgy fogalmazott, itthon a top három lakossági bank közé tartozhatna, ugyanakkor jellemzően másodlagos számlaként használják.

A Bankmonitor által 2025 tavaszán végzett, nem reprezentatív felmérés eredménye alapján több indoka is van annak, miért nem elsődleges bankszámlaként használják a magyarok a Revolutot. Ezek között megtalálható az, hogy a neobankok, mint a Revolut nem kínálnak hiteltermékeket, ugyanakkor a hiteltermékeket kínáló bankok előnyben részesíthetik a bírálatkor, ha nem neobanknál vezetett számlára érkezik a jövedelem.

A felmérés eredményeként a Revoluttal kapcsolatban olyan pontok is felmerültek, miszerint a hazai bankfiók, illetve a magyar ügyfélszolgálat hiánya is sokakban „félelmet kelthet”. Továbbá a litván banki háttér, ezzel együtt a litván jegybanki felügyelet, és a litván betétbiztosítási rendszer alá tartozás is „bizalmi kérdéseket vethet fel”.

A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott, hogy megkezdje működését magyarországi bankfiókja. Ez számos változással jár a neobank számára, pénzforgalmi, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési területeken elvégzendő lépések is vannak – írta meg az Infostart korábban.

Csatlakozniuk kell a központi visszaélésszűrő rendszerhez, a Qvik azonnali fizetési szolgáltatáshoz és általánosságban a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez. Ez azzal is együtt fog járni, hogy a hazai ügyfelek ezentúl litván helyett már magyar bankszámlaszámmal fognak rendelkezni. A panaszkezelésnek magyar nyelven kell történnie ezentúl, jelenleg például a legmagasabb csomag, az Ultra előfizetőinek érhető egyedül el telefonos ügyfélszolgálat, kizárólag angolul. Amennyiben betétvédelmi intézkedésre kerül sor, továbbra is a litván betétbiztosító illetékes, ugyanakkor a magyar OBA segítségével, magyarul lehet intézni a folyamatot.

A Revolutra 2025 júliusától már a felhasználók egymás közötti pénzküldése esetén is vonatkozik a tranzakciós illeték megfizetésének kötelezettsége, ezt ugyanakkor egyelőre nem hárítja át a felhasználókra a neobank.

A magyarországi fióktelep megnyitásával kapcsolatban Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője az InfoRádióban elmondta, mindkét oldalról látszik a szándék, hogy a Revolut egy fizikai magyarországi bankfiókkal is rendelkezzen, reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténhet.

