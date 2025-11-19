ARÉNA - PODCASTOK
Akciós címkék ruhákon egy ruházati boltban.
Nyitókép: Unsplash

Milliárdokat égetnek el a hamisítványok – már az emberek egészsége is veszélyben

InfoRádió

Csehország évente mintegy 14 milliárd koronát – azaz mintegy 222 milliárd forintot – veszít a hamisított áruk miatt, amelyek nemcsak a gazdaságra, hanem az emberek egészsége is káros hatással lehetnek. Szakértők szerint az áruhamisítás ma az egyik legjövedelmezőbb bűnözési forma. A kiskereskedelmi piacon a hamis termékek már a teljes forgalom több mint három százalékát teszik ki.

A hamisítványok miatt a cseh állam 13,7 milliárd koronával kevesebb adóbevételhez jut: közel 6 milliárd a kiesés az áfából, több milliárd a társasági adóból és a járulékokból, és további csaknem 3 milliárd a vámokból és fogyasztási adókból. Emellett az államnak évente 2 milliárd koronájába kerül az ellenőrzések, valamint a lefoglalt áruk tárolásának és megsemmisítésének költsége.

A hamisított termékek gyakorlatilag minden kategóriában megjelennek: az elektromos cigaretták utántöltőitől kezdve az autóalkatrészeken és orvosi eszközökön át egészen a játékokig és élelmiszerekig. Markéta Shubik ügyvéd szerint ez már nem néhány illegális stand problémája, hanem egy kisebb iparág, amely több száz tonnányi árut mozgat.

A hatóságok évente közel kétezer ellenőrzést tartanak, és ezek mintegy 40 százalékában találnak hamis termékeket.

Van azonban egy hely, ahol szinte biztos a sikeres fogás: a prágai SAPA piac.

Itt 2022 és 2025 között az ellenőrzések 97 százaléka vezetett hamisítványokhoz. A probléma rendszerszintű, a piacok üzemeltetői gyakran engedékenyek: fiktív nevekre kötött bérleti szerződések, gyors bérlőcserék és átláthatatlan pénzmozgások nehezítik a hatóságok munkáját.

A Cseh Kereskedelmi Felügyelet legutóbbi razziái során közel harmincezer hamis terméket foglaltak le – csak ezek értéke az eredeti áruk alapján elérte a 98 millió koronát. A Vámhatóság további 523 millió korona értékű árut kapcsolt le 2024-ben.

A hamis termékek nemcsak gazdasági károkat okoznak, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek.

Az autóalkatrészek gyakran nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak; a játékok és élelmiszerek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, az elektronikus cigaretták pedig többszörösen túlléphetik a megengedett nikotinszintet.

Különösen veszélyesek a hamis gyógyszerek. A hivatalos patikai hálózatban ugyan nem fordulnak elő, de illegális webshopokon, közösségi oldalakon igen, főként drága, keresett készítmények: potencianövelők, fogyasztószerek, szteroidok, fájdalomcsillapítók és szorongásoldók. Sőt, már a modern diabéteszgyógyszerek hamis változatai is megjelentek, amelyeket sokan fogyás céljából keresnek.

A Cseh Gyógyszerészeti Kamara alelnöke, Martin Kopecký szerint a hamisítók elleni harc folyamatos, és csak úgy lehet eredményes, ha a vásárlók is körültekintőek, és kerülik az illegális online csatornákat.

Milliárdokat égetnek el a hamisítványok – már az emberek egészsége is veszélyben

csehország

költségvetés

prága

hamisítás

adóhiány

bűnüldözés

károkozás

