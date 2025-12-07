ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hatósági áras csirkemell a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2022. február 1-jén. A kormány február 1-jétől több alapvető élelmiszer árát befagyasztja a tavaly október 15-ei szinten. Az élelmiszerárstop célja, hogy megvédje a magyar lakosságot a koronavírus-járvány és az elszabadult európai energiaárak miatt Magyarországra is begyűrűző élelmiszerár-növekedéstől - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Az élelmiszerárstop 7 terméket érint, ezek: a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej. Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az infláció nem kímélte a kenyeret és a tojást

Infostart

A bérek évek óta tartó növekedése ellenére az alapélelmiszerek többségénél a magyar vásárlóerő a 2019-es szinten stagnál, vagy egyes kiemelt termékek esetében jelentősen romlott.

A penzcentrum.hu a KSH adatai alapján vizsgálta tíz alapvető élelmiszer árának és az átlagkeresetnek az alakulását 2019 és 2025 között. Két termék esetében látható drámai visszaesés a vásárlóerőben 2019-hez képest, hiába emelkedett a nettó átlagkereset.

Fehér kenyér

Egy átlagkeresetből ma közel 300 kilogrammal kevesebbet lehet vásárolni, mint 2019-ben. A vásárlóerő a fehér kenyér esetében harmadával esett vissza.

Tojás

2021 volt a csúcsév, ehhez képest 2025-ben egy átlagfizetésből 1010 darabbal (101 dobozzal) kevesebb tojásra futja. A nominális bérnövekedés (2021–2025 között 63%) nem tudta ellensúlyozni az árrobbanást.

A vizsgált tíz alapvető élelmiszer közül a többség (sertéshús, csirkemell, tej, étolaj, cukor, burgonya, vöröshagyma) esetében az inflációs sokk (2022–2023) utáni korrekció azt eredményezte, hogy a vásárlóerő gyakorlatilag visszatért a hat évvel ezelőtti szintre.

A csirkemell, a tej és az étolaj esetében a piaci hullámzások ellenére a 2025-ös vásárolható mennyiség csak minimális mértékben vagy egyáltalán nem haladja meg a 2019-es szintet.

A vöröshagyma és a burgonya esetében a rendkívül nagy árhullámzások (kilengések) után a hosszú távú trend lényegében lapos maradt.

Két terméknél javult a helyzet.

Finomlisztből 2019-hez képest 2025-ben több száz kilogrammal többet lehet venni egy fizetésből.

A sertéshúsnál bár az ár hullámzott, a 2019-es szinthez képest 2025-re nőtt a combból vásárolható mennyiség, az adatok szerint 245 kilogrammra (184 kg-ról).

Fontos figyelembe venni, hogy 2021 és 2023 között több alapélelmiszerre is árstop vonatkozott. Ez mesterségesen tartotta alacsonyan az érintett termékek árát, miközben a teljes bevásárlókosár költsége más termékeken keresztül tovább emelkedett. Az árstop kivezetése utáni gyors áremelkedés vitte el azt a vásárlóerő-többletet, amely a korábbi években papíron látszott - teszi hozzá a lap.

Kezdőlap    Gazdaság    Az infláció nem kímélte a kenyeret és a tojást

élelmiszerár

inflláció

vásárlóerő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
2026-ra teljesen automatizálják a gyorshajtások bírságolását Szlovákiában

2026-ra teljesen automatizálják a gyorshajtások bírságolását Szlovákiában
Szlovákiában nagyszabású közlekedésbiztonsági fejlesztés indul: a tervek szerint az 213 fix telepítésű radar, 48 közlekedési kamera, valamint 18 szakaszsebesség-mérő rendszer jelenik meg az ország útjain, a bírságok pedig automatikusan érkeznek majd. A városok és községek saját radarokat és kamerákat használhatnak.
 

Tesztvezetés bizonytalanoknak – fontos dolgokra jöttek rá magyar kutatók

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai puccsot jelentettek be az állami televízióban, ám máris jött a csavar

Katonai puccsot jelentettek be az állami televízióban, ám máris jött a csavar

Vasárnap katonák egy csoportja az állami televízióban bejelentette, hogy átvette a hatalmat Beninben, ám a kormány szerint néhány órán belül visszaszerezték az irányítást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ünnepi fényvonatot indított a MÁV: pontosan az történt vele, amire mindenki elsőre gondol

Ünnepi fényvonatot indított a MÁV: pontosan az történt vele, amire mindenki elsőre gondol

Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

A message from the French embassy in Benin said gunfire had been reported near the residence of the president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 11:11
10 ezer forintot is elkérnek a fenyőfák méteréért az idén
2025. december 7. 09:45
Dömötör Csaba merényletkísérletről beszélt
×
×
×
×