Kijöttek a friss inflációs adatok az eurózónáról

Már elérhetőek az eurózóna inflációjára vonatkozó friss adatok, amelyeket az Eurostat publikált december 2-án. A most megjelent, novemberre vonatkozó adatok egyelőre becslések, a végleges értékek december 17-én várhatóak.

2025 novemberében az eurózóna éves inflációja várhatóan 2,2 százalékos lesz, ez az érték magasabb, mint az októberi 2,1 százalék. Novemberben is a szolgáltatások inflációja lesz várhatóan a legmagasabb, 3,5 százalékos, egyben enyhe növekedés is tapasztalható az októberi 3,4 százalékos értékhez képest. Az étel, alkohol, dohánytermék kategória inflációja 2,5 százalékos lehet, ez októberhez képest nem hoz változást. Az ipari termékek árának változása, amelyet az energiaárak kivételével mérnek, nem hoz újdonságot: maradhat az októberi 0,6 százalékos szinten.

Az energia dezinflációja lassulhat,

várhatóan –0,5 százalék lesz az inflációs értéke novemberben, szemben a –0,9 százalékos októberi értékkel.

Az eurózóna egyes országaira vonatkozó inflációs adatok szempontjából a legnagyobb változást várhatóan Görögországban lehet elkönyvelni, ahol az októberi 1,6 százalékos infláció 2,9 százalékosra gyorsulhat. Franciaországban nem várható változás, Szlovéniában pedig 0,7 százalékkal csökkenhet az infláció.

A Bloomberg elemzői arra számítottak, hogy a fogyasztói árindexre vonatkozó becslés marad korábbi szintjén. Az Európai Központi Bank mandátuma az árstabilitás fenntartására szól. Ezt véleményük szerint a középtávon 2 százalékos infláció fenntartása segíti elő a legjobban. A 2 százalékos infláció a defláció ellen védelmet nyújt, amely ellen a monetáris politika jóval nehezebben tudna küzdeni – olvasható az EKB honlapján.