2025. november 29. szombat
Éves összevetésben az élelmiszeripar termelői árai nőttek a leginkább

Infostart

Megérkezett a KSH friss tájékoztatója az októberi ipari termelői árakról.

2025 októberében az ipari termelői árak az egy évvel korábbinál átlagosan 1,8 százalékkal voltak magasabbak. Jobban emelkedtek az időszakban az exportértékesítés árai, mint a belföldieké – olvasható a KSH közleményében.

Az ipari termelői ár a KSH módszertani dokumentációja alapján azon alapár, ami nem tartalmaz forgalmi, fogyasztási, és jövedéki adókat. Az Eurostat hozzáteszi, azért érdemes nyomon követni, mert a kiskereskedelmi árváltozások, illetve az infláció előrejelzője lehet.

2025 októberében a 2024 októberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek. A feldolgozóiparban 0,6 százalékos, míg az energiaiparban 1,3 százalékos árnövekedést mértek az adott időszakra. Az utóbbi magában foglalja a villamosenergia-, gáz-, gőzellátást és a légkondicionálást.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal nőttek

– olvasható a jelentésben.

Belföldön az energia- és a továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1 százalékkal, a beruházási javakat gyártókban 0,2 százalékkal emelkedtek az árak. A fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban viszont jelentősen nagyobb mértékben, 4,4 százalékkal nőttek az árak.

Nőttek az ipari exportértékesítési árak, 2,2 százalékkal. A feldolgozóipar ezen belül 91,8 százalékos súlyt képvisel, azonban ezen belül mindössze 0,1 százalékos növekedést tapasztaltak. Az energiaipar 8 százalékos súlyt képvisel, ott pedig 4,8 százalékos növekedést tapasztaltak.

Az év első 10 hónapjában, tehát január-október között az előző év azonos időszakához képest a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítésé 6,7, így összességében az ipari termelői árak 5,5 százalékkal emelkedtek.

ksh

export

ipari termelői árak

24 ÓRA
