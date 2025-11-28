Éves összevetésben az élelmiszeripar termelői árai nőttek a leginkább

2025 októberében az ipari termelői árak az egy évvel korábbinál átlagosan 1,8 százalékkal voltak magasabbak. Jobban emelkedtek az időszakban az exportértékesítés árai, mint a belföldieké – olvasható a KSH közleményében.

Az ipari termelői ár a KSH módszertani dokumentációja alapján azon alapár, ami nem tartalmaz forgalmi, fogyasztási, és jövedéki adókat. Az Eurostat hozzáteszi, azért érdemes nyomon követni, mert a kiskereskedelmi árváltozások, illetve az infláció előrejelzője lehet.

2025 októberében a 2024 októberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek. A feldolgozóiparban 0,6 százalékos, míg az energiaiparban 1,3 százalékos árnövekedést mértek az adott időszakra. Az utóbbi magában foglalja a villamosenergia-, gáz-, gőzellátást és a légkondicionálást.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal nőttek

– olvasható a jelentésben.

Belföldön az energia- és a továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1 százalékkal, a beruházási javakat gyártókban 0,2 százalékkal emelkedtek az árak. A fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban viszont jelentősen nagyobb mértékben, 4,4 százalékkal nőttek az árak.

Nőttek az ipari exportértékesítési árak, 2,2 százalékkal. A feldolgozóipar ezen belül 91,8 százalékos súlyt képvisel, azonban ezen belül mindössze 0,1 százalékos növekedést tapasztaltak. Az energiaipar 8 százalékos súlyt képvisel, ott pedig 4,8 százalékos növekedést tapasztaltak.

Az év első 10 hónapjában, tehát január-október között az előző év azonos időszakához képest a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítésé 6,7, így összességében az ipari termelői árak 5,5 százalékkal emelkedtek.