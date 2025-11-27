ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Trieszt, 2025. november 14.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen a trieszti kikötõberuházás helyszíne 2025. november 14-én. A tervezett ütemben épül Magyarország tengeri kikötõje Triesztben, ezáltal minden adott ahhoz, hogy a létesítmény elõbb részleges, majd utána teljes kapacitással megkezdhesse a mûködését néhány éven belül - jelentette be Magyar Levente, a tárca parlamenti államtitkára a helyszínen.
Nyitókép: MTI/KKM

Konjunktúrafelmérés: rengeteg magyar cég emelne az árain

Infostart

Megérkezett a GKI Gazdaságkutató november havi konjunktúrajelentése.

Novemberben a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben, az üzleti szektor kilátásai pedig alig változtak. Szűk egy pontos a csökkenés tapasztalható a konjunktúra-indexben – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss felmérésében.

Októberben tizennégy havi csúcsára ért fel a GKI fogyasztói bizalmi index értéke, novemberben viszont negatív korrekció következett, és az index havi alapon csaknem 2 ponttal csökkent. Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése érezhetően, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások némileg romlottak októberhez képest. A lakosság inflációs várakozásában nem történt változás, a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás lényegesen javult. Az ország a következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése kissé tovább javult. Az adatok szezonálisan kiigazítottak, így például a nyári szabadságok miatti kisebb termelés, a karácsony előtti nagyobb kereslet okozta eltéréseket kiszűri – teszik hozzá a jelentésben.

Három hónap emelkedés után novemberben hibahatáron belül csökkent októberhez képest a GKI üzleti bizalmi indexe. Ezen enyhe mérséklődésért kizárólag az ipar volt felelős, írja a GKI jelentése, ugyanis a szektor bizalmi indexe 2 ponttal csökkent, az építőipari mutató nem változott, a kereskedelmi és szolgáltatói index 2-2 ponttal emelkedett.

A kereskedelmi mutató 14, a szolgáltatói 13 hónapja nem járt ilyen magasan

– olvasható a jelentésben.

A foglalkoztatási indikátor, amely a vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelzi, az előző felméréshez képest számottevően, egyéves csúcsára emelkedett. A következő három hónapban ugyanakkor a vállalkozások 12 százaléka szűkítené létszámát, míg 8 százalékuk bővítené azt.

Novemberben nem változott érdemben a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága az előző megkérdezéshez képest. A kiszámíthatóság hiánya továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok területén jelenti a legnagyobb gondot. A kereskedő és szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja – olvasható a jelentésben.

Az árindikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, novemberben némileg emelkedett az előző felméréshez képest.

A cégek 26 százaléka szeretne árat emelni,

árcsökkentésre pedig 8 százalékuk készül. Egy hónappal korábban a cégek 19 százaléka készült áremelésre, és a mostani értékkel megegyező módon 8 százalékuk árcsökkentésre – írja a GKI.

Konjunktúrafelmérés: rengeteg magyar cég emelne az árain

magyarország

gazdaság

gki

gki konjunktúraindex

