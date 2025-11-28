Brutális GDP-adatot közölt a Föld legnépesebb országa

Az indiai gazdasági növekedés 8,2 százalékra gyorsult a szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévben éves szinten az előző negyedévi éves 7,8 százalékról - közölte a statisztikai hivatal pénteken.

A bejelentés meglepte az elemzőket, akik arra számítottak, hogy a GDP-növekedés 7,3 százalékra lassul.

A fogyasztói kiadás, amely az ország GDP-jének mintegy 60 százalékát adja, 7,9 százalékkal nőtt a negyedévben, miközben a kormányzati kiadások 2,7 százalékkal csökkentek. India ipara 9,1 százalékkal, építőipara 7,2 százalékkal bővült a tavalyi azonos negyedévvel összevetve. Az indiai központi bank a folyó pénzügyi évre 6,8 százalékos gazdasági növekedéssel számol.