ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Dassault Rafale vadászgép indiai felségjellel
Nyitókép: dassault-aviation.com

Brutális GDP-adatot közölt a Föld legnépesebb országa

Infostart / MTI

Az indiai gazdasági növekedés 8,2 százalékra gyorsult a szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévben éves szinten.

Az indiai gazdasági növekedés 8,2 százalékra gyorsult a szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévben éves szinten az előző negyedévi éves 7,8 százalékról - közölte a statisztikai hivatal pénteken.

A bejelentés meglepte az elemzőket, akik arra számítottak, hogy a GDP-növekedés 7,3 százalékra lassul.

A fogyasztói kiadás, amely az ország GDP-jének mintegy 60 százalékát adja, 7,9 százalékkal nőtt a negyedévben, miközben a kormányzati kiadások 2,7 százalékkal csökkentek. India ipara 9,1 százalékkal, építőipara 7,2 százalékkal bővült a tavalyi azonos negyedévvel összevetve. Az indiai központi bank a folyó pénzügyi évre 6,8 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

Kezdőlap    Gazdaság    Brutális GDP-adatot közölt a Föld legnépesebb országa

india

gdp

gazdasági növekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:14
Szárnyal a 4iG vállalatcsoport
2025. november 28. 16:05
A Bitcoin 100 ezer dollár alatt – beköszöntött a kripto-tél?
×
×
×
×