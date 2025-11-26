ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Money, magnifier and many charts.
Nyitókép: tadamichi/Getty Images

Századvég: öt tényező szükséges a gazdasági várakozások további javulásához

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Megérkezett a Századvég friss konjunktúraindexe, az adatokat Isépy Tamás makrogazdasági üzletágvezető kommentálta az InfoRádióban.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. novemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása tovább javult 1,8 indexponttal, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött 1,3 indexponttal az előző hónapban mért értékhez képest – ismertette Isépy Tamás, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője az InfoRádióban.

2022-ben egyrészt a háború, másrészt pedig az inflációs krízis hatására „meglehetősen lecsökkent” ez a konjunktúraindex. Az utóbbi 6-7 hónapban ugyanakkor erőteljes emelkedés volt megfigyelhető mindkét részindex esetében. Ennek következménye az, hogy a 2022 áprilisi-májusi szintre tudtak emelkedni, okuk elsősorban az lehet, hogy az árfolyam- illetve az inflációs környezet kedvezően alakul. A lakosság esetében pedig stabil a foglalkoztatás – magyarázta az üzletágvezető.

A lakosság gazdasági várakozásai 1,8 indexponttal javultak. Isépy Tamás elmondta, egy ezerfős mintán dolgoznak, ez azt jelenti, hogy a lakosságot reprezentatív módon megkérdezik, 28 kérdéssel. A kérdésekre adott válaszok alapján képeznek egy értéket, azt átlagolják. A lakosság esetében leginkább az inflációt, a bérek alakulását „érzékelhetik az emberek a bőrükön”.

Ezen felül a euró-forint árfolyam idén közel 40 forintot erősödött, amely akár 10 százalékos erősödésnek felel meg. Ez kiemelkedő a régióban, de általánosságban mérve is – ismertette Isépy.

A lakosság ezt tehát érzi a pénztárcáján is, az infláció esetében pedig például nyaralásból visszajőve érzékelhették, hogy kedvezőbb a forint vásárlóereje. Bár az inflációs ráta még a toleranciasáv felett alakul, de van egy elkötelezett cél, illetve a kormányzati intézkedések szerepe is kiemelendő – tette hozzá az üzletágvezető.

Forrás: Századvég
Forrás: Századvég

A vállalatok optimizmusával kapcsolatban elmondta, erősek a jövő évre várt várakozások. Kitért az euró-forint árfolyam tekintetében lévő kilátásokra is. A skála a -100 és +100 közti értékeket veheti fel, az utóbbi időszakban trendszerűen egy 33 pontos erősödés volt megfigyelhető – tette hozzá Isépy Tamás. „Elsősorban azok a vállalatok örülnek”, akiknek az importált tételek olcsóbbá válhatnak, illetve nem olyan magas mértékben drágulnak. Amennyiben euróban van egy termék árát illetően megállapodás, akkor az erősebb forintárfolyam hatására annak forint-ellenértéke alacsonyabb lehet.

Forrás: Századvég
Forrás: Századvég

A negatív tartományból várhatóan akkor kerülhetnek ki a mutatók, a gazdasági várakozások további javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki – derül ki a Századvég összegzéséből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Századvég: öt tényező szükséges a gazdasági várakozások további javulásához

gazdaság

konjunktúra

századvég

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:14
Szárnyal a 4iG vállalatcsoport
2025. november 28. 16:05
A Bitcoin 100 ezer dollár alatt – beköszöntött a kripto-tél?
×
×
×
×