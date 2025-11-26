Századvég: öt tényező szükséges a gazdasági várakozások további javulásához

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. novemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása tovább javult 1,8 indexponttal, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött 1,3 indexponttal az előző hónapban mért értékhez képest – ismertette Isépy Tamás, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője az InfoRádióban.

2022-ben egyrészt a háború, másrészt pedig az inflációs krízis hatására „meglehetősen lecsökkent” ez a konjunktúraindex. Az utóbbi 6-7 hónapban ugyanakkor erőteljes emelkedés volt megfigyelhető mindkét részindex esetében. Ennek következménye az, hogy a 2022 áprilisi-májusi szintre tudtak emelkedni, okuk elsősorban az lehet, hogy az árfolyam- illetve az inflációs környezet kedvezően alakul. A lakosság esetében pedig stabil a foglalkoztatás – magyarázta az üzletágvezető.

A lakosság gazdasági várakozásai 1,8 indexponttal javultak. Isépy Tamás elmondta, egy ezerfős mintán dolgoznak, ez azt jelenti, hogy a lakosságot reprezentatív módon megkérdezik, 28 kérdéssel. A kérdésekre adott válaszok alapján képeznek egy értéket, azt átlagolják. A lakosság esetében leginkább az inflációt, a bérek alakulását „érzékelhetik az emberek a bőrükön”.

Ezen felül a euró-forint árfolyam idén közel 40 forintot erősödött, amely akár 10 százalékos erősödésnek felel meg. Ez kiemelkedő a régióban, de általánosságban mérve is – ismertette Isépy.

A lakosság ezt tehát érzi a pénztárcáján is, az infláció esetében pedig például nyaralásból visszajőve érzékelhették, hogy kedvezőbb a forint vásárlóereje. Bár az inflációs ráta még a toleranciasáv felett alakul, de van egy elkötelezett cél, illetve a kormányzati intézkedések szerepe is kiemelendő – tette hozzá az üzletágvezető.

Forrás: Századvég

A vállalatok optimizmusával kapcsolatban elmondta, erősek a jövő évre várt várakozások. Kitért az euró-forint árfolyam tekintetében lévő kilátásokra is. A skála a -100 és +100 közti értékeket veheti fel, az utóbbi időszakban trendszerűen egy 33 pontos erősödés volt megfigyelhető – tette hozzá Isépy Tamás. „Elsősorban azok a vállalatok örülnek”, akiknek az importált tételek olcsóbbá válhatnak, illetve nem olyan magas mértékben drágulnak. Amennyiben euróban van egy termék árát illetően megállapodás, akkor az erősebb forintárfolyam hatására annak forint-ellenértéke alacsonyabb lehet.

Forrás: Századvég

A negatív tartományból várhatóan akkor kerülhetnek ki a mutatók, a gazdasági várakozások további javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki – derül ki a Századvég összegzéséből.