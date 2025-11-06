ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Megkezdődött a nagy orosz olajátterelés

Infostart

Az amerikai szankciók után lépnie kellett a Lukoilnak.

Az október 22-én amerikai szankciókkal sújtott Lukoil elkezdte átirányítani a kaszpi-tengeri olajszállításait az orosz Makhachkala kikötőbe, hogy így kerülje el a nyugati szankciókat - írta a Reuters alapján a Portfolio. A Lukoil korábban a kaszpi-tengeri mezőkről az azerbajdzsáni SOCAR olajfinomítóba, Bakuba szállított. Azonban a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint az orosz olajóriás ebben a hónapban körülbelül 30 000 tonna olajat szállíthat az azeri főváros helyett Makhachkalába, decembertől pedig az összes, korábban Bakuba szánt olajat átirányítja, havonta körülbelül 130 000 tonnát.

A legújabb amerikai olajszankciók a Lukoilt és a Rosznyeftet – és érdekeltségeiket – célozták meg. Ezek Oroszország teljes kitermelésének nagyjából felét adják, és számottevő finomítói kapacitásaik is vannak.

