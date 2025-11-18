Liga Szakszervezetek: Orbán Viktor bejelentése segíti a minimálbér-emelést

Mint arról beszámoltunk, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a kamara elnökével közösen tartott eseményen azt is jelezte, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. „A vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk” – hangsúlyozta.

A hétfő bejelentéssel kapcsolatban a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádiban felidézte: korábban több ígéret is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a kormányzat segíteni a vállalkozásokat, hogy jelentősebb mértékű minimálbér-emelés történhessen 2026-ban is. Ennek része volt az a kérés is a vállalkozások részéről, hogy a kisvállalkozói adó (kiva) értékhatárához, illetve az érintetti körhöz nyúljon hozzá a kormányzat, bővítse ennek a lehetőségét, de nyilván az áfa alanyi mentessége és annak a meghatározása is egy nagyon jelentős változás – tette hozzá.

A Liga elnöke megjegyezte, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma hosszú évek óta dolgozik a kormányzattal és a munkáltatókkal közösen az adminisztratív terhek csökkentésén a vállalkozások esetében is, és erre vonatkozóan is számos könnyítő intézkedésről született megállapodás az elmúlt napon. Kiemelte: a minimálbér tárgyalásokat elsősorban a kiva változása segíti, hiszen ma Magyarországon a foglalkoztatottak 95,4 százaléka mikro- és kisvállalkozásoknál kerül alkalmazásra, és nyilván ebből következően, hogy a minimálbér érintettsége is ezeknél a vállalkozásoknál a legmagasabb.

Mészáros Melinda a bértárgyalásokkal kapcsolatban elmondta: pár héttel ezelőtt már úgy érezték, hogy nagyon közel vannak az álláspontok, és sikerül megállapodásra jutni. Sajnos a kompromisszumos javaslatot a munkáltatói oldal két szereplője nem tudta azonban elfogadni, így újabb javaslatcsomag kidolgozására került sor. Ennek a háttéregyeztetései zajlanak jelenleg – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy ez hány százalékos emelést jelent, a Liga elnöke azt mondta, hogy konkrét számot jelenleg nem mondhat: „abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg a szervezetek a saját tagszervezeteikkel, testületeikkel nem egyeztetik le az új javaslatot, addig nem kommunikálhatunk konkrét adatokat, konkrét számokat. Annyit azonban elmondhatok, hogy a minimálbér tekintetében továbbra is két számjegyű bérfejlesztésről beszélgetünk. A gazdasági folyamatokra sokkal érzékenyebb garantált bérminimum esetében azonban egy egy számjegyű emelés körvonalazódik a következő évre vonatkozóan” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a munkáltatói oldal, a szociális hozzájárulási adó (szocho), mint bérteher további csökkentését is kérte a kormányzattól. Egy százalékpontos csökkentésről a kormányzat korábban úgy nyilatkozott, hogy ennek látja a reális lehetőségét, de ennek feltétele az, hogy a felek között olyan megállapodás szülessen, amit mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal támogatni tud – tette hozzá. Vagyis először meg kell lennie a minimálbér-megállapodásnak, és csak utána lehet szó a további csökkentésekről – értett egyet –, de ez a megállapodásnak is feltétele, mert a munkaadói oldal ehhez a feltételhez kötötte azokat a számokat, ami a legújabb javaslatban tükröződik.

Visszakanyarodva a tizenegy pontos csomagra, úgy fogalmazott: „Nyilván minden változtatás, minden csökkentés és minden a gazdasági szereplők helyzetét javító intézkedés könnyíti a további megállapodási lehetőséget. Én nagyon bízom abban egyébként, hogy ezt a tizenegy pontos csomagot pozitívan fogják fogadni a vállalkozások. Az első visszajelzések egyértelműen erre utalnak.”

A Liga Szakszervezetek már ezen a héten szeretné folytatni az egyeztetéseket formális és informális keretek között a bérmegállapodást illetően. Mészáros Melinda bízik abban, hogy a munkaadói oldal el fogja tudni fogadni az új javaslatot, közelebb kerülve ezáltal a tényleges megállapodáshoz.