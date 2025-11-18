ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Liga Szakszervezetek: Orbán Viktor bejelentése segíti a minimálbér-emelést

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Segíti a jövő évi minimálbér-emelést a hétfőn, Orbán Viktor által bejelentett tizenegy pontos adócsökkentési csomag – mondta az InfoRádióban Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Hangsúlyozta: jelenleg két számjegyű minimálbér- és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyal a munkavállalói és a munkaadói oldal, utóbbi fél a szocho egy százalékos csökkentését szorgalmazza még.

Mint arról beszámoltunk, tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a kamara elnökével közösen tartott eseményen azt is jelezte, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. „A vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk” – hangsúlyozta.

A hétfő bejelentéssel kapcsolatban a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádiban felidézte: korábban több ígéret is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a kormányzat segíteni a vállalkozásokat, hogy jelentősebb mértékű minimálbér-emelés történhessen 2026-ban is. Ennek része volt az a kérés is a vállalkozások részéről, hogy a kisvállalkozói adó (kiva) értékhatárához, illetve az érintetti körhöz nyúljon hozzá a kormányzat, bővítse ennek a lehetőségét, de nyilván az áfa alanyi mentessége és annak a meghatározása is egy nagyon jelentős változás – tette hozzá.

A Liga elnöke megjegyezte, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma hosszú évek óta dolgozik a kormányzattal és a munkáltatókkal közösen az adminisztratív terhek csökkentésén a vállalkozások esetében is, és erre vonatkozóan is számos könnyítő intézkedésről született megállapodás az elmúlt napon. Kiemelte: a minimálbér tárgyalásokat elsősorban a kiva változása segíti, hiszen ma Magyarországon a foglalkoztatottak 95,4 százaléka mikro- és kisvállalkozásoknál kerül alkalmazásra, és nyilván ebből következően, hogy a minimálbér érintettsége is ezeknél a vállalkozásoknál a legmagasabb.

Mészáros Melinda a bértárgyalásokkal kapcsolatban elmondta: pár héttel ezelőtt már úgy érezték, hogy nagyon közel vannak az álláspontok, és sikerül megállapodásra jutni. Sajnos a kompromisszumos javaslatot a munkáltatói oldal két szereplője nem tudta azonban elfogadni, így újabb javaslatcsomag kidolgozására került sor. Ennek a háttéregyeztetései zajlanak jelenleg – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy ez hány százalékos emelést jelent, a Liga elnöke azt mondta, hogy konkrét számot jelenleg nem mondhat: „abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg a szervezetek a saját tagszervezeteikkel, testületeikkel nem egyeztetik le az új javaslatot, addig nem kommunikálhatunk konkrét adatokat, konkrét számokat. Annyit azonban elmondhatok, hogy a minimálbér tekintetében továbbra is két számjegyű bérfejlesztésről beszélgetünk. A gazdasági folyamatokra sokkal érzékenyebb garantált bérminimum esetében azonban egy egy számjegyű emelés körvonalazódik a következő évre vonatkozóan” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a munkáltatói oldal, a szociális hozzájárulási adó (szocho), mint bérteher további csökkentését is kérte a kormányzattól. Egy százalékpontos csökkentésről a kormányzat korábban úgy nyilatkozott, hogy ennek látja a reális lehetőségét, de ennek feltétele az, hogy a felek között olyan megállapodás szülessen, amit mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal támogatni tud – tette hozzá. Vagyis először meg kell lennie a minimálbér-megállapodásnak, és csak utána lehet szó a további csökkentésekről – értett egyet –, de ez a megállapodásnak is feltétele, mert a munkaadói oldal ehhez a feltételhez kötötte azokat a számokat, ami a legújabb javaslatban tükröződik.

Visszakanyarodva a tizenegy pontos csomagra, úgy fogalmazott: „Nyilván minden változtatás, minden csökkentés és minden a gazdasági szereplők helyzetét javító intézkedés könnyíti a további megállapodási lehetőséget. Én nagyon bízom abban egyébként, hogy ezt a tizenegy pontos csomagot pozitívan fogják fogadni a vállalkozások. Az első visszajelzések egyértelműen erre utalnak.”

A Liga Szakszervezetek már ezen a héten szeretné folytatni az egyeztetéseket formális és informális keretek között a bérmegállapodást illetően. Mészáros Melinda bízik abban, hogy a munkaadói oldal el fogja tudni fogadni az új javaslatot, közelebb kerülve ezáltal a tényleges megállapodáshoz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

