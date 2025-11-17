Újított a Facebook, így biztonságsoabb lett a Marketplace

Újragondolta a Meta a Facebook piacterét, a Marketplace-t, hogy vonzóvá tegye annak használatát a fiatal felnőttek számára. A cég a közösségi élmény felé mozdul le a változtatásokkal: a jövőben a felhasználók a Pinteresten ismerthez hasonló gyűjteményt állíthatnak össze az általuk kinézett termékekből, valamint meghívhatják ismerősüket is annak összeállítására. Ezután a Facebookon, a WhatsAppon és a Messengeren is megoszthatják a gyűjteményt.

Ennél is hasznosabb újdonságnak tűnik az, hogy a felhasználók a jövőben csoportos csevegéssé alakíthatják az eladóval folytatott beszélgetéseket. Ez nemcsak az átvétel módját egyszerűsíti le, de jól jöhet, amikor az árról kell alkudozni, vagy épp akkor, ha az ember kevésbé ért az adott termékhez. Ha valaki például ajándékba szeretne fényképezőgépet szeretne vásárolni a Marketplace-ről, de nem ért az eszközökhöz, akkor megkérheti egy, a fotózáshoz értő ismerősét, hogy szálljon be a beszélgetésbe, és segítsen feltenni azokat a kérdéseket, ami neki laikusként nem jutna eszébe.

Ez segít azt is kivédeni, hogy ne verjék át a naiv felhasználókat.

A piactér frissítéséből természetesen a mesterséges intelligencia sem maradhatott ki: a cég „AI-elemzéseket” is hozzáad a listákhoz. Ez lehetővé teszi a Meta AI számára, hogy javaslatokat adjon a kérdésekre az adott termékekkel kapcsolatban. Így a jövőben nem csak az „Ez megvan még?” kérdést küldheti el az, aki érdeklődik a termék iránt. Bár valószínűleg ezt fogja.

Emellett a mesterséges intelligencia járművásárlásban is segíteni fog a jövőben. Megmondja például, hogy mit érdemes tudni az autó motorjáról, a fogyasztásáról vagy épp arról, hogy hány személy utazhat benne. A cég azt ígéri, 2026-ban további frissítéseket hoz majd a Facebookhoz és a Marketplace-hez is.