ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.3
usd:
331.31
bux:
107297.46
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Újított a Facebook, így biztonságsoabb lett a Marketplace

Infostart

Több új funkciót is készített a Facebook a Marketplace-hez. Ennek egy részével trendivé akarja tenni a szolgáltatást, egy másikkal viszont nagyobb biztonságban lesznek a vásárlók.

Újragondolta a Meta a Facebook piacterét, a Marketplace-t, hogy vonzóvá tegye annak használatát a fiatal felnőttek számára. A cég a közösségi élmény felé mozdul le a változtatásokkal: a jövőben a felhasználók a Pinteresten ismerthez hasonló gyűjteményt állíthatnak össze az általuk kinézett termékekből, valamint meghívhatják ismerősüket is annak összeállítására. Ezután a Facebookon, a WhatsAppon és a Messengeren is megoszthatják a gyűjteményt.

Ennél is hasznosabb újdonságnak tűnik az, hogy a felhasználók a jövőben csoportos csevegéssé alakíthatják az eladóval folytatott beszélgetéseket. Ez nemcsak az átvétel módját egyszerűsíti le, de jól jöhet, amikor az árról kell alkudozni, vagy épp akkor, ha az ember kevésbé ért az adott termékhez. Ha valaki például ajándékba szeretne fényképezőgépet szeretne vásárolni a Marketplace-ről, de nem ért az eszközökhöz, akkor megkérheti egy, a fotózáshoz értő ismerősét, hogy szálljon be a beszélgetésbe, és segítsen feltenni azokat a kérdéseket, ami neki laikusként nem jutna eszébe.

Ez segít azt is kivédeni, hogy ne verjék át a naiv felhasználókat.

A piactér frissítéséből természetesen a mesterséges intelligencia sem maradhatott ki: a cég „AI-elemzéseket” is hozzáad a listákhoz. Ez lehetővé teszi a Meta AI számára, hogy javaslatokat adjon a kérdésekre az adott termékekkel kapcsolatban. Így a jövőben nem csak az „Ez megvan még?” kérdést küldheti el az, aki érdeklődik a termék iránt. Bár valószínűleg ezt fogja.

Emellett a mesterséges intelligencia járművásárlásban is segíteni fog a jövőben. Megmondja például, hogy mit érdemes tudni az autó motorjáról, a fogyasztásáról vagy épp arról, hogy hány személy utazhat benne. A cég azt ígéri, 2026-ban további frissítéseket hoz majd a Facebookhoz és a Marketplace-hez is.

Kezdőlap    Gazdaság    Újított a Facebook, így biztonságsoabb lett a Marketplace

facebook

marketplace

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból
A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Szaíd Hatíbzádeh iráni külügyminiszter-helyettes a CNN-nek adott vasárnapi interjújában azt mondta, az ország békés célú nukleáris programja a közelmúltbeli amerikai és izraeli támadások ellenére is működőképes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet - így adhat valódi védőhálót a családjának

HL: Az öngondoskodás nem végrendelet - így adhat valódi védőhálót a családjának

A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

'We have nothing to hide," Trump wrote on Truth Social, after previously fighting a proposal to make more of the Epstein files public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 19:48
Elemző: hátulról a hetedikek vagyunk a bérek vásárlóértékében
2025. november 16. 18:40
Délről kap LNG-t Ukrajna
×
×
×
×