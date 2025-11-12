ARÉNA - PODCASTOK
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Portfolio gazdasági hírportál online hitelezési konferenciáján a budapesti Marriott Hotelben 2023. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Jelasity Radován: jobb és hathatósabb megoldást szeretnénk az extraprofitadó-emelés helyett

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A bankok extraprofitadójával kapcsolatban reméli, lesz lehetőségük tárgyalni a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az Erstét az idei első kilenc hónapban erős ügyfélaktivitás jellemezte – mondta el Jelasity Radován, a magyarországi Erste elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke az InfoRádióban.

Szeptember végén meghaladta a tízezer milliárd forintot a magyarországi Erste-csoport által kezelt ügyfélvagyon, ezen belül a lakossági befektetések és betétek összértéke hétezer milliárd forint fölé nőtt. Bővült a lakossági, valamint a kis- és középvállalati hitelezés is – mondta az InfoRádióban Jelasity Radován, a magyarországi Erste elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke.

Az Erstét az idei első kilenc hónapban erős ügyfélaktivitás, növekvő működési költségek, és stabil profitabilitás jellemezte. A működési bevételek 5 százalékkal nőttek, a kiadások viszont jobban, 11,5 százalékkal. Ezen létszámbővülés nyomán, amellyel a csoporton belül az Erste egyébként egyedül van, nőttek a személyi ráfordítások. Ez, illetve az IT-fejlesztések is indokolják a kiadások növekedését, magyarázta Jelasity Radován.

Az adózás utáni eredmény az idei év első 9 hónapjában hasonló szinten volt, mint a tavalyi évben, körülbelül 113 milliárd forintot tett ki. „Nagyon büszkék” arra, hogy nem csak az ügyfélhitelek nőttek 5 százalékkal, hanem az ügyfélbetétek is jelentős, 10 százalékos növekedést mutattak. A hitel/betét arány ennek nyomán tovább javult, 76 százalékról visszacsökkent 72 százalékra, amely sokkal nagyobb stabilitást jelent – ecsetelte az eredményeket az elnök-vezérigazgató.

Az év utolsó három hónapjára vonatkozó várakozásokkal kapcsolatban kifejtette, minden évben „jelentős hajrát jelent” az utolsó negyedév. Főleg ebben az évben lesz ez a hatás jelentős, az új hitelinstrumentum, a fix 3 százalékos hitel bejelentése nyomán. Az ingatlanhitelezés kapcsolatában jelentősen nőtt az aktivitás, szögezte le. A „fix hármas” hitelek az összkereslet 60-70 százalékát teszik ki, tehát abból indulnak ki, hogy jelentős aktivitásnövekedés lesz. A személyi kölcsönök terén sem látszik csökkenés, illetve az államilag támogatott hitelek iránt is jelentősen nőtt a kereslet az utóbbi egy-két hétben.

Az év végéig egy jelentős hitelállománynövekedésből indulnak ki

– fogalmazott Jelasity Radován.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentésével kapcsolatban, miszerint a bankokat és pénzintézeteket érintő extraprofitadót megdupláznák, úgy nyilatkozott, hogy „az Erste Bank nevében” szólva ez a bejelentés mindenképpen meglepte őket. Ismertette, hogy az extraprofitadót korábban ahhoz kötötték, hogy az MNB jelentősen, 18 százalékkal megemelte az irányadó kamatot. Mivel most ez a kamat csökkent, jelenleg 6,5 százalékot tesz ki,

abból indultak ki, hogy sokkal közelebb vagyunk a kivezetéshez, mint a duplázáshoz

– mondta el az Erste elnök-vezérigazgatója.

Azt, hogy ennek pontosan milyen hatása lesz az Erstére az elkövetkezendő egy-három évben, jelenleg nem tudja megmondani, de mindenképpen egy olyan összegről van szó, amely hatással lesz nem csak az Erstére, de véleménye szerint az egész bankszektorra, illetve a gazdaságra is.

Jelasity Radován, aki egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is, hozzátette, hogy mindenképpen szeretnének egyeztetni a Nemzetgazdasági Minisztériummal, és reméli, hogy így találhatnak valamilyen sokkal jobb és hathatósabb megoldást.

