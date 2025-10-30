ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 30. csütörtök
Robotic arm welding the car in a futuristic assembly automotive manufacturing plant.
Nyitókép: Yuichiro Chino / Getty Images

Újabb chipválság fenyeget, és ez újra recesszióba viheti Németországot

Infostart

A holland kormány nemrégiben átvette az irányítást egy kulcsfontosságú chipgyár felett. A kialakult harcban veszélybe kerül az autók alkatrészellátása, ami a teljes német gazdaságra kihathat.

A jelenlegi chipválság Németországot ismét recesszióba taszíthatja, immár a harmadik egymást követő évben. Minél tovább tart az az időszak, amikor az autóiparba, illetve beszállítóikhoz nem érkeznek chipek a kínai Nexperiától, annál nagyobb eséllyel csökken Németország GDP-je, akár közel 0,5 százalékpontos csökkenés is elképzelhető. Ezt mutatják a VFA (Verband Forschender Arzneimittelhersteller – Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) számításai – írta meg a Handelsblatt.

A szövetségi kormányzat őszi előrejelzésében a 2025-ös évre minimális, 0,2 százalékos növekedéssel számol. Ha hosszabb termeléskiesések történnek az év végén, a teljes évet nézve ismét recesszió fenyeget.

Nemrégiben vette át a holland kormány az irányítást a Nexperia, egy kínai tulajdonban lévő, német, brit, maláj, fülöp-szigeteki, és kínai gyárral is rendelkező chipgyártó cég fölött. A vállalat székhelye és központja Hollandiában található. A cég által gyártott chipek olyan kulcsfontosságú alkatrészeket, mint például légzsákokat vezérelnek. A kormány célja az ellátásbiztonság szavatolása volt.

Reakcióként a kínai vezetés a cég késztermékeinek exportját megtiltotta – a késztermékek 80 százalékát Kínában dolgozzák fel. Emellett olyan instrukciókat is kaptak a kínai alkalmazottak, hogy a holland központból érkező utasításokat figyelmen kívül hagyhatják.

Leginkább a „már eleve krízisben lévő” autóipar helyzetét súlyosbítja tovább a jelenlegi chiphiány kialakulása. A nagy autógyártó konszernek, mint az Audit is gyártó VW új beszállítók keresésén dolgoznak, a szövetségi kormány a konfliktus megoldását keresi. Mindkettő azonban eltarthat egy ideig, a helyettesítő termékeket még engedélyeztetni is kell, írja a Handelsblatt.

Felhívják továbbra a figyelmet, hogy ha az autógyártók termelése megáll, az a beszállítóik rendelésállományára is kihathat. Ez az egyszerűbb termékeket gyártó, fémipari, illetve műanyagipari beszállítókat is érintheti. Magyarországon is több ilyen vállalat működik, így például a Volkswagen csoportnak is beszállító Csaba Metál – írja a G7.

A Volkswagen a németországi helyzettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, „a hollandiai beszállítónknál fennálló szűk keresztmetszetek a németországi, üzemelő Volkswagen-gyárakat nem érintik” – írta meg a Bild. Hozzáteszik, múlt kedden még a tervekben az szerepelt, hogy hamarosan le kell állítani a gyárakat, a wolfsburgival kezdve.

németország

hollandia

autógyártás

chiphiány

nexperia

