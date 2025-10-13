ARÉNA - PODCASTOK
Semiconductor and circuit board with data flowing.
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Kivette az irányítást a kínaiak kezéből a holland kormány a fontos chipgyártó cégnél

Infostart

Egy kulcsfontosságú chipeket gyártó, kínai tulajdonban lévő holland cég áll mostantól a kormány felügyelete alatt, a kínai vezérigazgatót „nemzetbiztonsági okokból” leváltották.

A holland kormány átvette az irányítást a Nexperia chipgyártó cég felett. A vállalat székhelye Nijmegenben, Hollandiában található, de rendelkezik üzemekkel Németországban, illetve irodával Magyarországon is. 2019 óta a félig kínai állami tulajdonú Wingtech cégcsoporthoz tartozik. A holland kormány célja ezzel az, hogy ne kerüljenek lényeges technológiák Kínába – írta meg a Handelsblatt.

A holland gazdasági minisztérium attól tart, hogy vészhelyzetben nem állnának rendelkezésre a vállalat által gyártott áruk, olvasható a közleményükben. Ezek nagyrészt az autóiparban használt chipek, amelyek például egy kontroll-lámpát, vagy egy légzsákot képesek vezérelni. Ezek a chipek a bevétel körülbelül felét adják.

Ugyan ezek a termékek egyszerűbb, évtizedek óta használt eljárásokkal gyártott chipek, mégis kulcsfontosságúak Európa szempontjából. Az ilyen termékeket kevesen gyártják a kontinensen, a legtöbb ilyen chip Kínából jön.

A Nexperia számos németországi ügyfél fontos beszállítója.

A cég 2017-ben jött létre, amikor az NXP holland chipkonszern leválasztotta a „standardtermékeket” gyártó üzletágát, és első körben egy kínai befektetőkből álló csoportnak adta el. Az NXP korábban a holland Philips chipgyártó részlegéből nőtt ki. A jelenlegi tulajdonos, a Wingtech egy kínai, okostelefonokat gyártó vállalat. Ezt a céget részben a kínai állam által ellenőrzött vállalatok tulajdonolják.

A Nexperia jelenlegi CEO-ja, Zhang Xuezheng (Csang Hszüe-cseng) 2020 óta állt a vállalat élén. A mostani beavatkozás indoka gyanánt a cégnél feltárt „súlyos adminisztratív hiányosságokat” említette a holland kormány. Az elnök-vezérigazgatót felmentették tisztségéből egy amszterdami bíróság döntése alapján, a határozatot jogi úton lehet megtámadni.

A Nexperia egy évig nem helyezhet át vállalatrészeket más országokba, nem cserélhet le vezető tisztségviselőket, és nem hozhat lényeges döntéseket a holland kormány jóváhagyása nélkül. Korábbi döntéseket is felülvizsgálhatnak,

a termelés viszont folytatódhat.

Ugyan a cég az autóipari chipek területén világszinten a kisebb gyártók közé tartozik, globálisan a piac 2 százalékával rendelkezik, mégis fontos szerepet játszik, írja a Handelsblatt. Korábban az ASML holland félvezetőgyártó technológiájának exportját, amely elengedhetetlen a legmodernebb chipek gyártásához, korlátozta a holland kormány amerikai nyomásra.

A Nexperia szóvivője elmondta, „folyamatos kapcsolatban állnak a hatóságokkal”, illetve, hogy „minden hatályos jogszabályt, előírást, exportkontrollt, és szankciós szabályt betart”. A holland sajtó arról írt, a kínai közösségi médiában olyan állásfoglalások keringenek, amelyekben a Nexperia súlyos vádakat fogalmaz meg a holland kormánnyal szemben. Túlzott beavatkozásnak, illetve a kínai befektetőkkel rendelkező vállalatokkal szembeni diszkriminációnak nevezik a lépést.

A holland gazdasági minisztérium maga is „rendkívül szokatlannak” nevezte a lépést, de kiemelte: a kockázat magas foka miatt szükséges volt azonnal lépniük. A holland, „árucikkek rendelkezésre állásáról” szóló törvény adja meg a lépés jogi alapját, tették hozzá.

Gazdaság    Kivette az irányítást a kínaiak kezéből a holland kormány a fontos chipgyártó cégnél

kína

hollandia

chip

chipgyártás

24 ÓRA
