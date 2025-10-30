Máris horror áron juthat idén szaloncukorhoz, aki a korai beszerzés mellett dönt

A kiskereskedelmi láncok újságaiban egyre gyakrabban bukkannak fel a téli ünnepkör kedvencei, így a karácsonyi dekorációk, a csokimikulások és természetesen a szaloncukor is, hogy mielőbb hangulatba hozzák a vásárlókat.

A Penny például október 30-tól két ismert márkát is kedvezményesen kínál: a Bonbonetti szaloncukor 280 grammos, négyféle ízesítésű kiszerelése 1999 forintért, míg a Tibi ugyanekkora, szintén négyféle ízben kapható csomagja 2599 forintért vásárolható meg – írja a Pénzcentrum.

A szaloncukrok árai az elmúlt években látványosan emelkedtek: a Vakmajom elnevezésű civil árfigyelő oldal friss adatai szerint

ugyanabban az üzletben egy lédig szaloncukor ára 2023-ban 10 990 forint volt kilónként, 2024-ben már 12 999 forint, idén pedig elérte a 14 500 forintot.

Ez közel 32 százalékos drágulást jelent három év alatt, amit a fogyasztók a kisebb kiszereléseken is megtapasztalhatnak.

Az idei szezonban több ismert és közkedvelt márka is csökkentette a csomagok méretét, miközben az árak azonosak maradtak. Így például a Bonbonetti 300 grammról 280 grammra csökkentette minden szaloncukorfajtáját, a Tibi 330-ról 280 grammra, a Vadász 350-ről 300 grammra váltott. A legnagyobb változást a Milka termékeinél tapasztalhatják a vásárlók, ugyanis több ízesítés esetén a csomag 310 grammról 255 grammra csökkent, ami közel 18 százalékos visszaesést jelent.

A gyártók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is jelezték a változásokat, mondván: a növekvő alapanyagköltségek mellett másképp nem tudnák tartani a termékek árszintjét.

A drágulás hátterében főként a kakaó és a cukor drágulása áll. Emellett a gyártók helyzetét tovább nehezíti, hogy a szaloncukor kifejezetten csomagolásigényes termék, miközben a fóliák és díszdobozok ára is drasztikusan megemelkedett. Az édességekben magas az importhányad, így a gyenge forint árfolyam automatikusan megdrágítja a beszerzést. Minderre rátevődik az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, alacsony haszonkulcsú árucikkeket.