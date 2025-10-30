ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.84
usd:
334.43
bux:
107141.14
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Máris horror áron juthat idén szaloncukorhoz, aki a korai beszerzés mellett dönt

Infostart

Még november sincs, de némelyik üzlet kínálatában már megjelent a karácsonyi ünnepkör kedvelt édessége, a szaloncukor. Csakhogy a csomagok is kisebbek lettek, és az árak is megemelkedtek.

A kiskereskedelmi láncok újságaiban egyre gyakrabban bukkannak fel a téli ünnepkör kedvencei, így a karácsonyi dekorációk, a csokimikulások és természetesen a szaloncukor is, hogy mielőbb hangulatba hozzák a vásárlókat.

A Penny például október 30-tól két ismert márkát is kedvezményesen kínál: a Bonbonetti szaloncukor 280 grammos, négyféle ízesítésű kiszerelése 1999 forintért, míg a Tibi ugyanekkora, szintén négyféle ízben kapható csomagja 2599 forintért vásárolható meg – írja a Pénzcentrum.

A szaloncukrok árai az elmúlt években látványosan emelkedtek: a Vakmajom elnevezésű civil árfigyelő oldal friss adatai szerint

ugyanabban az üzletben egy lédig szaloncukor ára 2023-ban 10 990 forint volt kilónként, 2024-ben már 12 999 forint, idén pedig elérte a 14 500 forintot.

Ez közel 32 százalékos drágulást jelent három év alatt, amit a fogyasztók a kisebb kiszereléseken is megtapasztalhatnak.

Az idei szezonban több ismert és közkedvelt márka is csökkentette a csomagok méretét, miközben az árak azonosak maradtak. Így például a Bonbonetti 300 grammról 280 grammra csökkentette minden szaloncukorfajtáját, a Tibi 330-ról 280 grammra, a Vadász 350-ről 300 grammra váltott. A legnagyobb változást a Milka termékeinél tapasztalhatják a vásárlók, ugyanis több ízesítés esetén a csomag 310 grammról 255 grammra csökkent, ami közel 18 százalékos visszaesést jelent.

A gyártók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is jelezték a változásokat, mondván: a növekvő alapanyagköltségek mellett másképp nem tudnák tartani a termékek árszintjét.

A drágulás hátterében főként a kakaó és a cukor drágulása áll. Emellett a gyártók helyzetét tovább nehezíti, hogy a szaloncukor kifejezetten csomagolásigényes termék, miközben a fóliák és díszdobozok ára is drasztikusan megemelkedett. Az édességekben magas az importhányad, így a gyenge forint árfolyam automatikusan megdrágítja a beszerzést. Minderre rátevődik az EPR-díj és a NETA, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, alacsony haszonkulcsú árucikkeket.

Kezdőlap    Gazdaság    Máris horror áron juthat idén szaloncukorhoz, aki a korai beszerzés mellett dönt

kiskereskedelem

drágulás

karácsony

édesség

szaloncukor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?

A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?

A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US can sign trade deal with China 'pretty soon' after talks with Xi

Trump says US can sign trade deal with China 'pretty soon' after talks with Xi

Neither side has commented following the talks, which ranged from tariffs and TikTok, to chips and rare earths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 20:58
Dagad az olajvita a Janaf és a Mol-csoport tagja között
2025. október 29. 20:14
Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje
×
×
×
×