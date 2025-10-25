ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lélektani határ fölé emelkedik a horvát minimálbér

Infostart / MTI

Átlépi a bruttó ezer eurót. 8,25 százalékos az emelés.

A horvát kormány pénteken rendeletben határozta meg a 2026-ban érvényes minimálbér összegét: a jelenlegi bruttó 970 euró 8,25 százalékkal, 1050 euróra emelkedik (valamivel több mint 408 ezer forint) - közölte a horvát sajtó.

A jogszabály értelmében a minimálbér mértékét évente egyszer, legkésőbb október 31-ig állapítják meg a következő évre, és nem lehet alacsonyabb az előző évi összegnél.

Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen hangsúlyozta: figyelembe vették a szakszervezetek, a munkaadók és a gazdasági szakértők javaslatait, és úgy ítélték meg, hogy a bruttó 1050 eurós minimálbér megfelelő a 2026-os évre. Felidézte, hogy 2016 óta - amióta kormányra kerültek - a bruttó minimálbér 414 euróról 1050 euróra nőtt, az elmúlt három évben pedig 50 százalékkal emelkedett.

A kormányfő bejelentette: a foglalkoztatás megőrzése érdekében a munkaügyi hivatal kompenzációs támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, akik minimálbért fizetnek. Az állam 2026 első három hónapjában megtéríti számukra a mostani 970 és az új 1050 euró közötti különbséget, vagyis havi 80 eurót. Hozzátette: a vártnál kevesebb munkáltató jelezte, hogy élni kíván a támogatással, ami szerinte arra utal, hogy többségük gazdaságilag képes viselni a minimálbér-emelés terhét.

Marin Piletic munkaügyi miniszter kiemelte: Horvátország már nem tartozik az Európai Unió sereghajtói közé a minimálbér mértéke alapján, és gyorsan közelít az uniós átlaghoz, amit a vásárlóerő-paritáson alapuló mutatók is alátámasztanak. Elmondása szerint jelenleg 70 822 munkavállaló kap legfeljebb bruttó 970 eurót, míg 1050 eurónál alacsonyabb bérrel 131 559 foglalkoztatott rendelkezik.

A miniszter hozzátette: több ágazatban a kollektív szerződések révén már most is magasabb minimálbért alkalmaznak a jelenleg jogszabályban rögzített 970 eurónál. Példaként az építőipart említette, ahol a legegyszerűbb munkakörökben bruttó 1000 euró a minimálbér, míg a képzettebb munkavállalók bére elérheti a 2200 eurót is.

Kezdőlap    Gazdaság    Lélektani határ fölé emelkedik a horvát minimálbér

horvát

pénz

minimálbér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Új módszerrel gondozzák a demens betegeket – segítséget kapnak a családtagok

Demenciával élőket és családtagjaikat segítő svéd módszert honosított meg Magyarországon a Johannita Segítő Szolgálat. Az egyedülálló gondozási filozófia lényege a tünetek kontrollálása, valamint a hozzátartozók támogatása. A módszert már sikeresen alkalmazza itthon a Sarepta evangélikus idősotthon. A Johannita Segítő Szolgálat a filozófia szélesebbkörű alkalmazása érdekében oktatókat képez, hamarosan pedig az érintettek családtagjainak képzését is elkezdik. Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke az InfoRádióban beszélt a részletekről.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Megvakult emberek látnak újra egy találmány segítségével

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hét új városba jelentett be repülőjáratot a Budapest Airport

Hét új városba jelentett be repülőjáratot a Budapest Airport

Rekordszámú ülőhelykapacitással indítja a téli menetrendet a Budapest Airport. Az izgalmas új úti célok és a frekvencianövelés bővítik az utazási lehetőségeket, és hozzájárulnak a beutazó turizmus növekedéséhez – közölte a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre dagad a nagy osztrák síbotrány: lesz itt nemulass, ha átvágták a vásárlókat

Egyre dagad a nagy osztrák síbotrány: lesz itt nemulass, ha átvágták a vásárlókat

Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 13:52
Brutálisan megugrott a kistermelők száma Magyarországon
2025. október 25. 12:29
Negyvenszeres árkülönbség - Teljesen szétcsúszott a panellakáspiac
×
×
×
×