ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Műanyag hulladékkal teli kartondobozt tart egy nő, hirdetve a környezettudatosságot és a felelős hulladékkezelési gyakorlatot.Forrás: Getty Images/Svittlana Kuchina
Nyitókép: Forrás: Getty Images/Svittlana Kuchina

Enyhül a műanyagválság, de nem bonthatunk pezsgőt

Infostart / MTI

Az Európai Unióban 79,7 millió tonna csomagolási hulladék keletkezett 2023-ban, azaz lakosonként 177,8 kilogramm, ami 8,7 kilogrammal kevesebb a 2022-eshez képest, de 21,2 kilogrammos növekedést jelent a tíz évvel korábbi, 2013-as szinthez viszonyítva – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

A hozzáférhető legfrissebb adatokat tartalmazó jelentés szerint az EU-ban 2023 folyamán keletkezett összes csomagolási hulladék 40,4 százalékát papír és karton, 19,8 százalékát műanyag, 18,8 százalékát üveg, 15,8 százalékát fa, 4,9 százalékát fém, valamint 0,2 százalék egyéb hulladék tette ki.

Minden uniós lakos átlagosan 35,3 kilogramm műanyag csomagolási hulladékot termelt, ebből 14,8 kilogrammot hasznosítottak újra. A keletkezett műanyaghulladék mennyisége egy kilogrammal csökkent 2022-hez képest, míg tízéves viszonylatban, 2013 és 2023 között a keletkező műanyag csomagolási hulladék mennyisége fejenként 6,4 kilogrammal nőtt, annak újrahasznosított mennyisége pedig 3,8 kilogrammal emelkedett.

Az uniós tagállamokban 2023-ban keletkezett műanyag csomagolási hulladék 42,1 százalékát hasznosították újra, ami enyhe növekedést jelent 2013-hez képest, amikor ez az arány 38,2 százalék volt.

A tagországok között Belgium jelentette a legmagasabb, 59,5 százalékos újrahasznosítási arányt, majd Lettország (59,2 százalék) és Szlovákia (54,1 százalék). A legalacsonyabb arányokat Magyarországon (23 százalék), Franciaországban (25,7 százalék) és Ausztriában (26,9 százalék) jegyezték fel – közölte az uniós statisztikai hivatal.

Kezdőlap    Gazdaság    Enyhül a műanyagválság, de nem bonthatunk pezsgőt

európai unió

újrahasznosítás

hulladék

csomagolás

eurostat

papír

üveg

karton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Magyarországon az ingyenes szűréseken való részvétel jóval elmarad az OECD-országok átlagától, ami komoly népegészségügyi veszélyt jelent, ugyanis a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerése a leghatékonyabb eszköz a gyógyításban, az életmentésben – mondta az InfoRádióban a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Fendler Judit.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény döntést hozott Donald Trump Alaszkáról - Megsemmisülhet a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémája

Kemény döntést hozott Donald Trump Alaszkáról - Megsemmisülhet a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémája

A Trump-kormányzat a környezetvédelmi tiltakozások ellenére is engedélyezte az olaj- és gázfúrások kiterjesztését az alaszkai Északi-sarkvidéki Nemzeti Vadvédelmi Menedék part menti síkságán, és új koncessziós értékesítést hirdet az Alaszkai Nemzeti Kőolaj-tartalékban, miközben zöld utat ad az Ambler Road projektnek is - közölte a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért

A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért

temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új - sokak szerint morbid - szokás kezd elterjedni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Gaza children dying as they wait for Israel to enable evacuations

Around 15,000 Gazans are waiting for urgent medical treatment, according to the UN.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 18:00
14 ezer család most vezette be: több mint 300 ezer háztartási méretű kiserőmű van az országban
2025. október 24. 16:45
Hetven éve nem történt ilyen katasztrófa az autóiparban Nagy-Britanniában
×
×
×
×