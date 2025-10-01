Lakossági vagyonosodás: meglepő helyen végzett a rangsorban Magyarország

A nemzetközi rangsor első helyét az Egyesült Államok foglalta el átlagosan 311 ezer eurós fejenkénti vagyonnal, a gyarapodási ütem 10,9 százalék volt tavaly. A 2023-ban 8 százalékos világátlag tavaly 8,7 százalékosra nőtt, ettől Nyugat-Európa csaknem 2 százalékponttal elmaradt.

A folyamatok hosszabb távra visszatekintve hasonló képet mutatnak, hiszen az amerikai háztartások gyarapodása a világátlag körül alakult az elmúlt 10 évben, míg Nyugat-Európában és Japánban a növekedés rendre elmaradt attól, és a felmérés szerint kontinensünk nyugati fele húsz év alatt 9,1, a felkelő nap országa pedig 5,9 százalékpontot vesztett hozzájárulásából a globális pénzügyi vagyon bővítéséhez.

A közlemény szerint a vagyon gyarapodásának kulcsa az értékpapírtulajdon, amelynek 12 százalékos értéknövekedése csaknem kétszeres a biztosításokhoz és nyugdíj-megtakarításokhoz, valamint a bankbetétekhez képest. Hozzátették ugyanakkor, hogy az elmúlt években világszerte magas infláció miatt a globális pénzügyi vagyon sokat vesztett az értékéből, tavaly a 2017-es szintnek felelt meg.

Magyarország 14,8 százalékkal a 2008-as válság óta a legnagyobb gyarapodási ütemet érte el 2024-ben. A háztartások átlagos nettó pénzügyi vagyona meghaladta a 24 ezer eurót, a gyarapodás elsősorban az értékpapír-kategória 16,1 százalékos növekedésével magyarázható. Jól szerepelt a többi eszköz is, a bankbetétek 10,7 százalékkal, a biztosítások és a nyugdíj-megtakarítások 13,2 százalékkal emelkedtek a tavalyi adatok alapján.

A jelentés csaknem 60 ország háztartásainak vagyon- és adóssághelyzetét tárta fel. A Global Wealth Report 16. kiadását az Allianz honlapján tették közzé – olvasható a közleményben.